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Фонд Ахметова передав допомогу для маріупольців у 14 містах України

Фонд Ахметова передав допомогу для маріупольців у 14 містах України (фото: прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Фонд Ріната Ахметова в рамках співпраці із центрами "Я — Маріуполь", розташованими у різних куточках нашої країни, передав 40 тисяч наборів із засобами особистої гігієни.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Загалом допомога від фонду надійшла до 14 міст України: Києва, Дніпра, Запоріжжя, Вінниці, Львова, Івано-Франківська, Одеси, Хмельницького, Кривого Рогу, Чернівців, Кропивницького, Ужгорода, Тернополя та Черкас.

Нагадаємо, що окрім гігієнічних наборів, переселенці в центрах "Я - Маріуполь" також отримують від Фонду Ахметова продуктову та психологічну підтримку.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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