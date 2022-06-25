Фонд Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов в Запорожье

Недавно Фонд Рината Ахметова передал в "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье очередной гуманитарный груз.

Более 2,1 тысячи продуктовых наборов будут распределены среди тех переселенцев, которые больше всего нуждаются в помощи.

Получить продуктовые наборы от фонда можно с понедельника по пятницу, обратившись в офис общественного союза по адресу: Запорожье, ул. Гагарина, 5.

Волонтеры осуществляют соответствующую регистрацию с 10:00 до 12:00, а на следующий день переселенцы уже могут забрать свой продуктовый набор.

Всего для людей, которые нашли приют в Запорожье, фонд уже передал более 24 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них было охвачено помощью фонда, остальные - бизнес SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".