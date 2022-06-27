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Фонд Ахметова передал в Киев очередную партию гуманитарной помощи

Новина українською →
Понедельник 27 июня 2022 11:41
Фонд Ахметова передал в Киев очередную партию гуманитарной помощи Фото: Фонд Ахметова передал в Киев очередную партию гуманитарной помощи (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

С самого начала войны Фонд Рината Ахметова развернул в столице масштабную гуманитарную миссию. Одним из ее основных направлений стала помощь наиболее нуждающимся людям, в частности внутренне перемещенным лицам.

Об этом сообщает пресс-служба aонда.

На днях фонд передал для переселенцев очередную партию гуманитарной помощи. Более 2 тысяч наборов с продуктами длительного хранения были доставлены в территориальный центр социального обслуживания Дарницкого района.

В состав наборов вошли: макаронные изделия, сгущенное молоко, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

В целом фонд уже передал в Киев более 69 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них было охвачено помощью фонда, остальные - бизнес SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Cпасение жизней".

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Гуманитарная помощь Киев
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