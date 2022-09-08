Фонд Ахметова передал еще одну партию помощи в центр переселенцев в Днепре

Фонд Рината Ахметова передал еще одну партию гуманитарной помощи в центр поддержки переселенцев "Я - Мариуполь" в Днепре. Фонд является партнером проекта.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Мариупольцы, которые обращаются в такие центры, могут получить всестороннюю помощь: от гуманитарной и психологической поддержки до медицинской помощи и юридических консультаций.

В очередную партию помощи от фонда вошли 1500 гигиенических наборов.

Каждый набор содержит средства первой необходимости, в частности: зубные щетки и пасту, туалетное мыло, шампунь, гели для душа и стиральный порошок.

Всего к центру "Я - Мариуполь" в Днепре фонд уже передал 7200 гигиенических наборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Отметим, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.