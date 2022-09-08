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Фонд Ахметова передав ще одну партію допомоги до центру переселенців у Дніпрі

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Четвер 08 вересня 2022 12:24
Фонд Ахметова передав ще одну партію допомоги до центру переселенців у Дніпрі Фото: Фонд Ахметова передав ще одну партію допомоги до центру переселенців у Дніпрі (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав ще одну партію гуманітарної допомоги до центру підтримки переселенців "Я - Маріуполь" у Дніпрі. Фонд є партнером проекту.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Маріупольці, які звертаються до таких центрів, можуть отримати всебічну допомогу: від гуманітарної та психологічної підтримки до медичної допомоги та юридичних консультацій.

У чергову партію допомоги від фонду увійшли 1500 гігієнічних наборів.

Кожен набір містить засоби першої необхідності, зокрема: зубні щітки та пасту, туалетне мило, шампунь, гелі для душу та пральний порошок.

Загалом до центру "Я - Маріуполь" у Дніпрі фонд вже передав 7200 гігієнічних наборів.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 12 млн мешканців України.

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