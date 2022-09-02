Фонд Ахметова передал 1200 наборов со средствами гигиены в центр переселенцев в Днепре

Мариупольцы, которые обращаются к хабу, могут получить там всестороннюю помощь: от гуманитарной и психологической поддержки до медицинской помощи и юридических консультаций.

На днях фонд передал в центр 1200 гигиенических наборов.

В состав наборов вошли средства первой необходимости, в частности: зубные щетки и паста, туалетное мыло, шампунь, гели для душа и стиральный порошок.

Сейчас в центр "Я - Мариуполь" в Днепре фонд уже передал 5700 гигиенических наборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Отметим, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.