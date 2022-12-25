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Фонд Ахметова оголошує переможців святкової акції

Фото: Фонд Ахметова оголошує переможців святкової акції (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

На початку грудня Фонд Ріната Ахметова запросив дітей взяти участь у святковій Акції: хлопці та дівчата мали можливість розказати Святому Миколаю про те, як війна змінила їхні життя, отримати підтримку доброго чарівника та новорічні подарунки.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

У рамках благодійного проекту "Рінат Ахметов - Дітям. Новорічна акція" з 1 по 20 грудня разом із гарячою лінією Святого Миколая працювала і святкова пошта.

Участь у проекті була не лише психологічною розрадою для дитини, а й корисною для України - бо кожна історія дітей про війну є надважливою для збереження пам'яті про події у країні.

Серед усіх, хто поспілкувався зі Святим Миколаєм та розповів свою історію, 25 грудня за допомогою сервісу random.org було розіграно новорічні подарунки: 10 пледів, 10 рюкзаків та суперподарунок - смартфон Samsung A12.

Список переможців є за посиланням.

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