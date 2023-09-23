Фольга замість тарілок: британка показала незвичний спосіб економії електроенергії

Що відомо про спосіб

Британка Ребека Кабберлі показала, як вона економить на використанні посудомийної машини після здорожчання комунальних послуг.

Жінка застеляє стіл фольгою, а потім кладе нарізані овочі, сир, хліб, шинку. Тобто все, що можна їсти руками.

Кабберлі розповіла, що вечеря чи обід у стилі пікніка дуже подобається її дітям, вони з'їдають все, що вона приготувала. Також вона не витрачає час на сервірування столу та миття посуду в машині.

Як британка розкладає їжу на столі (фото: mirror.co.uk)

Чи справді такий спосіб дієвий

Багато хто відреагував на такий спосіб не дуже позитивно. Адже люди вважають, що Ребекка не думає про довкілля, оскільки фольга дуже довго розкладається. На що жінка відповіла, що при цьому економить воду.

Інші ж похвалили Ребекку за її розумну ідею, заявивши, що це блискучий спосіб не мити посуд.

Як ще можна економити електроенергію

Можна вимикати прилади з розетки, коли їх не використовуєте. Адже вони споживають електроенергію навіть у стані спокою.

Також не ставте гарячі страви в холодильник. Інакше він втрачатиме більше енергії на підтримку встановленої в ньому температури.

До того ж в електрочайник краще наливати потрібну кількість води, а не повний резервуар. Якщо все ж таки закип'ятили більше, то не виливайте зайву, а налийте її в термос.

Закривайте каструлю кришкою, коли готуєте. Адже в такий спосіб вода закипить набагато швидше. Якщо готуєте на маленькій сковороді, ставте її на маленьку конфорку.

Якщо вимкнули електрику - спочатку тримайте їжу в холодильнику. Він ще кілька годин зберігатиме холод. Намагайтеся якнайрідше відчиняти дверцята холодильника, щоб не запускати в середину тепло.