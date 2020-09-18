Фокин впервые прокомментировал скандальные слова внучки: вживую не видел

Витольд Фокин прокомментировал скандальные заявления своей внучки певицы Маши Фокиной о том, что решение о входе в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу было принято после общения артистки с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Бывший премьер-министр назвал это "выдумками". Об этом Фокин 18 сентября заявил в эфире "Украинского радио".

"Все это выдумки. Я с Ермаком познакомился 3 года назад. Моя внучка, достаточно популярная певица, имеет много друзей", - рассказал политик.

Также Фокин вспомнил, как однажды Маша приехала "с высоким красивым парнем, возможно с ними кто-то там был".

"Я не придавал никакого значения этому визиту. И только три года спустя получил приглашение из Офиса президента на разговор, как законопослушный гражданин пришел и увидел там Кравчука, с которым я тоже встречался около 10 лет", - сказал он.

Фокин добавил, что не еще встречался с президентом Владимиром Зеленским.

"К большому сожалению я с Владимиром Александровичем не знаком. Я, как говорится, никогда его в живую не видел", - сказал Фокин.

Кроме того, Фокин подчеркнул, что решил войти в состав ТКГ после звонков от людей с Донбасса.

Ранее мы писали о том, что в сети вспомнили курьезное видео, как внучка Фокина рассказала о Ленине из Пизании.

Напомним, недавно глава МИД отреагировал на скандальные заявления Фокина и подчеркнул, что каждый имеет право на ошибку.