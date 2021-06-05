Ці фізичні зміни в тілі можуть бути ранніми симптомами раку
Деякі фізичні зміни можуть бути симптомами розвитку онкології. Вчені назвали ознаки, які можуть вказувати на рак голови і шиї.
Про це пише newsyou.
Що таке рак голови і шиї
Цей термін використовують для опису ряду різних злоякісних пухлин, які розвиваються в області горла, гортані, носа, пазух і рота або в цих органах. Більшість ракових захворювань голови і шиї є плоскоклітинною карциномою.
Медики кажуть, що симптоми раку голови і шиї конкретизуються в залежності від того, де саме почав розвиватися рак. Також на прояв впливає те, чи поширилася пухлина в близькі органи, наприклад, в лімфатичні вузли на шиї.
Як проявляється рак голови і шиї
Лікарі говорять про чотири фізичні зміни, які можуть бути ранніми симптомами цього типу онкології:
- виразки в роті,
- утворення, пухлина шишка в щелепі або в роті,
- лицьова біль і слабкість лицьових м'язів,
- білі або червоні плями в роті.
Онкологи кажуть, що при раку голови і шиї найчастіше уражаються горло, ніс і вуха. При цьому симптоми можуть нагадувати звичайну застуду - змінюється голос, з'являється головний біль, біль в горлі, кашель.
Інші симптоми захворювання включають також:
- біль в шиї,
- труднощі при ковтанні,
- проблеми з мовою,
- складнощі з рухом щелепи,
- вушна біль або втрата слуху,
- утруднене дихання.
- втрата ваги.
Раніше лікарі назвали симптоми раку, на які часто не звертають уваги.