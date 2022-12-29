Фітнес-тренер розвіяв міф про важливість режиму харчування

Ще з дитинства нам казали, що їсти треба три рази на день в конкретні години. Мовляв, це важливо для режиму харчування та корисно для здоров'я. Цю звичку ми перенесли в доросле життя, а згодом передамо й нашим дітям. Та чи насправді режим такий важливий?

Чи потрібно їсти три рази на день в один і той самий час

Фахівець каже, що зараз дуже багато експертів із харчування, які дають протилежні поради.

"Одні експерти нам кажуть, що треба снідати, обідати, вечеряти; другі додають ще перекуси; а проповідники періодичного голодування радять всю їжу з'їдати ввечері", - пише він.

Тренер розповідає, що впродовж мільйонів років наш предок їв не тоді, коли приходив сніданок чи обід, і навіть не тоді, коли хотів, а тоді коли йому вдавалось щось добути до трапези.

Це означає, що з точки зору еволюції та історії людина пристосована до тривалого голоду, адже має різні запаси енергії на такі випадки.

Від природи людина може витримати довгий голод (фото: pixabay.com)

Коли люди почали вести осілий спосіб життя та вирощувати їжу самостійно, устрій змінився. З'явилася можливість їсти не тоді, коли щось вполюєш, а коли виникне бажання.

Згодом прогрес пішов далі, розпочалася розбудова міст та індустріалізація, і робітники були змушені їсти за графіком сніданку, обіду та вечері.

Але насправді сніданок, обід, вечеря - це всього лиш суспільна норма, культурний пережиток, придуманий не для оздоровлення населення, а задля підвищення продуктивності робочої сили.

"Режим харчування - це не про здоров'я, це про продуктивність праці. Для здоров'я треба їсти, коли хочеш. Апетит чи голод - вбудовані в нас відчуття, які організм утворює якраз тоді, коли потребує їжі", - пояснює експерт.

Сократ казав, що голод - краща приправа до їжі, тому снідати, обідати та вечеряти варто лише тоді, коли відчуваєте бажання. Так само слід і припиняти їсти - коли відчуваєте ситість. Це природно для людини, а відтак і здорово.