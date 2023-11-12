Фітнес-тренер назвала єдиний спосіб, який допоможе прибрати жир на животі

Вправи для боротьби з жиром на животі - міф чи реальність

Нині у мережі можна знайти чимало відео з вправами, які нібито приберуть жир саме на животі. Однак такі поради й гайди обманюють людей, вважає фітнес-тренер.

"Надзвичайно часто можна побачити такі публікації з дійсно гарними заголовками в Instagram. Але цього просто не існує. Немає такого поняття, як точкове зменшення жиру в будь-якій частині вашого тіла, як, наприклад, у животі", - пояснила експерт.

Як схуднути у животі (фото: freepik.com)

Як прибрати жир у животі - єдиний спосіб

Відповідь на питання, яке турбує багатьох жінок та чоловіків, насправді лежить на поверхні. Для того, щоб жир почав "танути" на боках та животі, вважає фітнес-тренер, потрібен простий дефіцит калорій.

"Коли ваше тіло спалює більше енергії, ніж споживає, воно починає задіювати ваш накопичений жир, щоб отримати додаткову енергію, необхідну йому для функціонування. Ось так ми втрачаємо жир", - розповіла жінка.

При цьому вона зазначила, що жир на животі може піти в останню чергу. Але якщо ви будете дотримуватися дефіциту калорій, він точно зникне. Варто не забувати займатися спортом, у поєднанні з тим, що ваш організм буде отримувати менше їжі, фізичні вправи пришвидшать процес схуднення.