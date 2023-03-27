Фітнес-тренер місяць харчувався піцею та примудрився схуднути: як йому це вдалося (відео)

Фітнес-тренер із Північної Ірландії вирішив довести світові, що смачна і не дуже корисна їжа не є єдиною перешкодою для схуднення. Він майже цілий місяць харчувався піцою і зміг навіть схуднути на кілька кілограмів.

Як йому це вдалося і що допомогло йому не набрати зайву вагу – читайте у матеріалі нижче.

У чому була суть експерименту

34-річний Раян Мерсер, фітнес-тренер з Бангора у Північній Ірландії, вирішив поставити незвичайний експеримент. Щодня він харчувався піцою і з'їдав щонайменше 10 шматочків - на сніданок, обід та вечерю.

Свій раціон він ретельно спланував та готував піцу самостійно. У його меню було дві пітта-піци та одна велика.

"Я прагнув підкреслити не тільки втрату жиру за рахунок споживаних та витрачуваних калорій, але й те, що не йдеться про обмеження. Нам не потрібно обмежувати наші улюблені продукти, щоб отримати результати, і я також хотів спонукати більше людей готувати собі їжу самостійно", - пояснив Раян.

Ось так виглядав Раян до початку експерименту (скриншот)

Він зазначив, що піца - його улюблена страва, тому харчуватися нею було в насолоду. Проте, він ретельно спланував стратегію. І окрім піци додав у свій раціон свіжі овочі та фрукти.

"Щоденне споживання калорій було встановлено на 1800 - 2100 ккал з понеділка по п'ятницю, 2700 ккал у суботу та неділю, денна норма білка на день 140 г, денна норма фруктів та овочів - мінімум сім порцій на день", - описав свою тренер дієти.

Крім харчування, у Раяна були щоденні тренування - такі самі, як були й до експерименту.

Результат експерименту

Через 30 днів Мерсер виявив разючий результат. По-перше, він став більш підтягнутим, ніж на початку експерименту. По-друге, він схуд на такій дієті на 3,5 кг.

Ось так виглядав Раян після місяця на дієті з піцою (скриншот)

Він зізнався, що не готовий сидіти на такій дієті до кінця своїх днів. Однак його метою було показати людям, що здоровий спосіб життя не завжди пов'язаний із жорсткими обмеженнями та відмовами від улюбленої їжі.

Він попередив, що такі експерименти підійдуть не кожній людині та попросив не кидатися всіх на харчування лише однією піцою.