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До 500 калорій: що можна з'їсти в МакДональдз на схудненні

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П'ятниця 24 березня 2023 18:32
До 500 калорій: що можна з'їсти в МакДональдз на схудненні Ось, що можна з'їсти в МакДональдз на схудненні (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Фастфуд займає велику частину раціону людей, тому що це просто та швидко. Це також хороший варіант, коли немає бажання або часу готувати їжу. Часто кажуть, що на схудненні його споживання варто обмежити, і це правда. Проте час від часу з'їсти все-таки можна.

Що можна замовити в МакДональдз до 500 калорій, розповіли експерти сайту Eat This Not That.

Як правильно їсти фастфуд під час схуднення

Насамперед ви не повинні відчувати провину за те, що з'їли бургер або морозиво. Це нормально захотіти чогось подібного. Набагато гірше буде, якщо ви почнете відмовляти себе або намагатися замінити на корисну їжу.

Така методика не спрацює, тому що салат не зможе замінити смаженої картоплі, і зрештою ви з'їсте і те, й інше.

Увесь секрет полягає в тому, щоб ваша "шкідлива" страва вписувалася в денну норму калорій. Замість солодкої газованої води ви можете обрати воду, чай або каву без допінгів.

Додайте до свого бургера овочі та салат, попросіть замінити майонез іншим соусом або прибрати взагалі. Це допоможе зменшити кількість калорій і зробити його кориснішим.

Що замовити в МакДональдз на схудненні

Декілька років тому мережа ресторанів швидкого харчування МакДональдз ухвалила рішення додавати в меню здоровіші та корисніші страви. Тоді з'явилися салати, роли з куркою та рибою тощо.

Водночас деякі з традиційних та улюблених багатьма варіантів також є відносно низькокалорійними.

Крім того, ви можете задовольнити свої потреби, вибираючи різні розміри порцій. Наприклад, ви можете замовити 10 курячих нагетсів на 500 калорій. А можете замовити 6 шматків на 250 калорій або 4 - на 170.

Приклад замовлення на менше ніж 400 калорій

  • Класичний бургер - 250 калорій
  • Філе-О-Фіш - 390 калорій

Приклад замовлення на менше ніж 500 калорій

  • МакЧікен - 400 калорій
  • 10 шматочків курячих нагетсів - 410 калорій

Раніше ми розповідали, як насправді споживання фастфуду впливає на людину.

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