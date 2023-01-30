Фітнес-тренер дав остаточну відповідь, яке тренування допоможе краще та швидше схуднути

Розберімося з термінами

Силове тренування - це виконання фізичних вправ, що втомлюють конкретного індивіда до п’ятдесяти секунд. Тобто якщо ви присідаєте з вагою власного тіла 40 секунд і втомлюєтеся, для вас - це силова вправа. Робота на тренажерах, зі штангою та гантелями - також силове тренування.

Кардіо - це рівномірна, зазвичай локомоторна робота, інтенсивність якої можна підтримувати протягом тривалого часу. Це швидка ходьба, біг, орбітрек, велотренажер тощо.

Яке тренування краще для схуднення

Віктор Мандзяк каже, що більшість обирає кардіо, тому що воно нібито сприяє схудненню, проте це популярний і помилковий міф.

"На тренуванні ми спалюємо калорії. Тренуванням ми дещо підвищуємо добові енерговтрати організму, створюючи дефіцит калорій. Буде дефіцит калорій - будеш худнути. Досить ганятись за жироспалювальним тренуванням, у цьому нема ніякого сенсу. І силове тренування, і кардіо спалюють калорії", - пояснює він.

Для схуднення потрібно дотримуватися дефіциту калорій (фото: Freepik)

Основне завдання фізичних вправ при схудненні - не спалювання калорій, а показати організму, що спалювати не можна м'язи. Адже під час дієти з їжею в організм потрапляє недостатньо енергії. Тоді перед організмом стоїть завдання знайти внутрішнє джерело енергії та знизити ці витрати.

Ідеальний варіант для нього - спалити м'язи. Організм знизить метаболізм та отримає енергію з їхніх амінокислот. Проте це лише зашкодить процесу втрати ваги.

"Знищені схудненням м'язи - жалюгідна картина. Це такі бажані багатьма 55 кілограмів, а по факту кістяк з жиром, обтягнутий шкірою. От не треба так худнути", - каже експерт.

Як зберегти м'язи під час схуднення

Коли певне м'язове волокно напружується, організм робить висновок, що саме це волокно спалювати не можна, бо воно використовується. У контексті збереження м'язів найкраще тренування те, при якому напружується найбільше м'язових волокон.

Якщо худнути лише на кардіо, то працюватимуть не всі м'язові волокна, а лише нижньої частини тіла, наприклад. Усі вони з часом будуть спалені самим організмом, якому потрібна енергія.

Силові тренування допоможуть знизити вагу та зберегти м'язи (фото: Freepik)

Якщо будувати стратегію схуднення навколо розумного тренування, під час якого активізуються всі м'язи по черзі, вони залишаться в нормі. Ці м'язи ніби подадуть сигнал, що їх спалювати не можна, тому що вони важливі.

Звісно, схуднути можна й за допомогою бігу або ходьби, проте якість тіла від таких тренувань буде не найкращою через вище перелічені причини.