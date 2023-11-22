Фітнес гуру поділилася, як позбутися жиру на животі і прийти у форму до Різдва

Жир на животі та боки можуть дуже дратувати, особливо, якщо ви ніяк не можете схуднути.

Як позбутися живота ефективно та швидко, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання Express.

Персональний тренер Аманда Плейс розповіла, як прийти у форму перед Різдвом та поділилася важливими порадами.

Як швидко схуднути та прийти у форму

Контролюйте калорії

Зверніть увагу на загальне споживання калорій. Якщо ви створите навіть невеликий дефіцит, це може сприяти спалюванню жиру, у тому числі у нижній частині живота.

Обмежте оброблені продукти

Оброблені продукти зазвичай містять багато доданого цукру, який може сприяти збільшенню ваги, особливо в області живота. Найпростіший спосіб зробити це – збільшити кількість фруктів та овочів, які ви їсте, виключивши при цьому такі продукти, як шоколад, солодощі, печиво.

Кардіо-вправи

Регулярно займайтеся кардіо вправами, щоб спалювати калорії та сприяти загальній втраті жиру. До них відносяться - біг, їзда велосипедом, вправи HIIT.

Силове тренування

Також корисно включати щотижневі силові вправи, націлені на корпус та нижню частину тіла.

Складні рухи, такі як присідання, випади та станова тяга, задіяні кілька груп м'язів, включаючи м'язи нижньої частини живота.

Вправи для пресу

Також не забувайте про вправи на прес такі, як підйом ніг, зворотні скручування та планка.

Пілатес та йога

Вправи пілатесу та йоги призначені для тренування та зміцнення основних м'язів. Ці тренування з низьким навантаженням можуть сприяти поліпшенню м'язового тонусу нижньої частини живота та загальної гнучкості.