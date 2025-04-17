Фіолетовий "еліксир" довголіття: ось що потрібно їсти, щоб дожити до 100 років

Чим корисний батат

Експерт із довголіття Ден Бюттнер розповідає про основні звички і звичаїв, яких дотримуються в окремих регіонах, включаючи Грецію, Каліфорнію, Коста-Ріку та Італію, а також на островах Окінава на півдні Японії.

Ключовим компонентом окінавської дієти є широко споживаний батат, зокрема у фіолетовому сорті він відомий багатим вмістом антоціанів.

Цей вміст має багато переваг для здоров’я, від протизапальних властивостей і покращення зору та серцевої діяльності до допомоги в лікуванні діабету.

"Хочете жити довше? Їжте більше батату. Окінавці - одне з довгожителів на Землі - отримують понад 60% щоденних калорій із цих яскравих, насичених поживними речовинами коренеплодів", - пояснив він.

Дослідження показало, що довголіття Окінави значною мірою завдячує дієті, яка сильно залежить від фіолетового батату. Починаючи з 1600-х років, вважається, що жителі японського острова замінили рис - основний продукт, який вони не могли ефективно вирощувати - бататом, імпортованою з Китаю.

Фіолетовий відтінок походить від антоціанів - антиоксидантів, які сприяють покращенню здоров’я серця та потенційному зниженню рівня "поганого" холестерину. Вважається, що ці корисні овочі не відіграють жодної ролі в накопиченні холестерину, що робить їх ідеальним вибором.

Кому варто не їсти батат

Фіолетовий батат (як і інші види батату) загалом вважається корисним і безпечним для більшості людей. Проте є деякі категорії, яким слід бути обережними: