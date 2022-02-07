BARLEBEN перед Нацвідбором на Євробачення 2022 говорить про любов, війну на Донбас і небажання співати російською

Він замінив співака LAUD після дискваліфікації і отримав можливість поборотися за право представляти нашу країну на престижному міжнародному пісенному конкурсі в Турині.

Styler поспілкувався з Олександром і розпитав у співака про небажання співати російською, війну на Донбасі і прагнення змінити український шоу-бізнес на краще.

Олександр, значну частину свого життя ви працювали в СБУ, неодноразово бували на Донбасі, брали участь у бойових діях, ви - ветеран АТО. Що для вас війна і чому вона вас навчила? Які з отриманих навичок ви привнесли в мирне життя, можливо, вони допомагають вам на творчому шляху?

Не хочеться говорити про війну в класичному розумінні її сприйняття. В основі питання завжди про те, що їй передує і наслідки, які війна залишає. Оскільки сам процес - це лише про жахи, страх і загибель. Ніякі навички не варті такого навчання.

Цей досвід відкрив для мене ясність сприйняття життя і її справжню цінність.

І саме тому я зараз маю розуміння свого призначення.

Олександр знає, що таке війна, не з чуток (фото: instagram.com/barlebensoul)

А після повернення з Донбасу і закінчення роботи в СБУ, навідувалися ви з виступами до наших хлопців не як військовий капітан, а артиста?

Навідувався як волонтер на Донбас і, звичайно ж, без гітари та пісень не обійшлося.

Я знаю, що у 2020 році разом з Філом Коляденко з групи KADNAY ви запустили соціальний проект Stop the war. Розкажіть про нього детальніше.

Разом з компанією Live Music та за підтримки УКФ ми започаткували проект Stop the war. Філіп Коляденко став музичним продюсером англомовної композиції, яка була покладена в його основу. Проект спрямований на те, щоб за допомогою музики, за допомогою пісні та відеоряду привернути увагу до воєн у всьому світі, і особливо до війни в Україні.

Ми переконані, що музика може служити своєрідним комунікатором і точкою перетину для суспільства, коли всі виступають проти війни, як інструмент для врегулювання конфліктів.

Артист навідується на Донбас як волонтер (фото: instagram.com/barlebensoul)

Ви принципово не співаєте російською, тільки українською та англійською. З чим пов'язана така радикальна позиція? Чи пов'язана вона з квотами на радіо і телебаченні?

Моя позиція не про радикальність, а саме про любов до української мови.

Вірю, що українська мова повинна бути в ефірі радіо і телебачення, оскільки це мова нашої країни та тому, що український продукт може бути якісним і конкурентоспроможним.

Відчуваю в мові нашу культуру, ідентичність та історію, що має глибоке коріння. І за мелодійністю українців у топ-3 світу - все для того, що б творити на ній.

Як ви ставитеся до гастролей українських зірок в Росії?

Це позиція кожного артиста і його відповідальність перед слухачем.

Олександр не уявляє себе без пісні та творчості (фото: instagram.com/barlebensoul)

Ви займаєтеся вокалом всього три роки. До речі, цей факт вразив саму Тіну Кароль на "Голосі країни 2021", адже за такий короткий час ви досягли майстерності! Що змусило вас змінити військову форму на сценічне вбрання? Чому саме soul?

Я переконаний, що музикою можна змінювати життя людей. Це шлях набагато ширших і якісних змін у світі. Вірю, що є слова, які повинні бути сказані саме через тебе. Саме тому відбулися такі зміни. Саме тому музика займає в моєму житті пріоритетну сходинку.

Мені дуже імпонує душевність цього стилю [soul], характерне звучання і можливість загортати в нього сенс, глибину та емоції. Саме в цьому стилі я можу бути собою і рости разом з піснями, що народжуються в проекті. Крім того, я люблю джаз. І все, що бере коріння з нього, мені резонує. Тому soul - це потрапляння в саме серце.

У Нацвідбір Ви потрапили досить спонтанно. В одному з інтерв'ю ви говорили, що в конкурсі разом з командою підтримували LAUD, якого дискваліфікували. Ви знайомі з ним особисто і спілкувалися після його дискваліфікації? У нього досить потужна фан-база, не потрапили під шквал хейта?

З LAUD ми не знайомі й тому нічого не обговорювали.

А що стосується хейта, то залишаю простір на знайомство зі слухачем і право комусь не подобатися.

Що саме б ви хотіли та можете привнести в українську культуру і шоу-бізнес? Який соціально-культурний меседж донести до слухачів своєю творчістю?

Артист сприймає світ і ретранслює пісні через призму життєвого досвіду. Хочеться, щоб українська музика через вкладену в неї свідомість і глибину була гідним продовженням музики попередніх поколінь українців. Щоб її внутрішнє наповнення мотивувало людей не руйнувати, а творити, любити й відчувати себе живими.

"Музика займає в моєму житті пріоритетну сходинку", - говорить BARLEBEN (фото: instagram.com/barlebensoul)

Розкажіть про вашу конкурсну пісню Hear My Words. Як ви оцінюєте свої шанси на Нацвідборі? Спостерігаєте за конкурентами?

Наша пісня - це важливі слова, які повинні бути почуті саме зараз. У часи страху і ненависті, напруги й агресії, нам вкрай необхідно згадати про любов, заповнити нею свою душу і згадати, як це - любити себе, інших, свою справу і країну.

В епоху постійних змін лише любов є константою і тільки вона здатна зцілити ваше серце.

Що стосується шансів і конкурентів, то не думаю про це, оскільки фокусуюся на якості підготовки, цілісності концепції номера і на головних словах, які повинні бути почутими.

У разі перемоги, чим плануєте вражати європейську аудиторію? Номер до пісні готуєте?

Для нас важливий зміст композиції та її меседж, саме тому в постановці буде максимальний простір для сприйняття пісні. І, звичайно ж, тримаємо інтригу до 12 лютого - фіналу Нацвідбору.

Барлебен любить подорожувати (фото: instagram.com/barlebensoul)

Ви дуже любите подорожувати. Яка країна на вас справила найбільше враження і чому? Взагалі, в якій країні відчувати себе краще?

Неможливо повернутися з подорожі тією ж людиною. Тому кожна країна, в якій я побував, залишила слід.

Напевно, найбільші контрасти я відчув саме під час подорожі по Марокко.

Але це все відчувається тільки тоді, коли повертаєшся додому.

Тому що вдома люблять і чекають.

BARLEBEN - фіналіст Нацвідбору на Євробачення (фото: instagram.com/barlebensoul)