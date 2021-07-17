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Финал самых горячих градусов: синоптик предупредила о грозовых ливнях и перемене погоды

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Суббота 17 июля 2021 21:07
Финал самых горячих градусов: синоптик предупредила о грозовых ливнях и перемене погоды Коллаж РБК-Украина: погода в Украине скоро поменяется
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в воскресенье, 18 июля, еще сохранится жаркой почти везде, и существенные осадки не ожидаются. При этом уже с подельника, 19 июля, на большей части территории страны - кроме восточных и южных регионов - прогнозируются грозовые дожди, вероятны ливни, град и шквалы.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко в своем Facebook.

18 июля в среднем по стране температура воздуха составит в дневное время около +30... +35 градусов, но в западных областях будет свежее - около +28... +32 градусов.

"В воскресенье в Украине дождей существенных мало, однако периодически могут уже появляться предвестники влажного западного атмосферного фронта с похолоданием в западных областях", - отметила эксперт.

19 июля в Украине осадки значительно усилятся, погода может принести мощные порывы ветра и даже ливни с градом местами. Сухая ясная и жаркая погода сохранится на юге и востоке страны.

20 июля посвежеет: в западных, северных и в большинстве центральных областей (кроме Днепра с районами) ожидается около +23... +29 градусов. А вот в южных и восточных регионах во вторник будет жара до +33 градусов (посвежеет в этих в этих регионах только во второй половине недели).

В Киеве 18 июля столбики термометров покажут около +32... +34 градусов, 19-го будет около +28... +30 градусов, а 20-го прогнозируется уже +26... +28 градусов.

"Так что завтра - последний день, из ближайшей перспективы, самых горячих всеукраинских градусов!" - рассказала синоптик.

Ранее сообщалось, что 17 июля Киев накрыла сильная непогода с бурей и ливнем, и последствия ненастья показали на видео.

Также мы писали о том, что недавно народный синоптик дал шокирующий прогноз погоды на август в Украине.

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Гидрометцентр Погода в Украине Наталка Диденко
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В Украину идут грозовые дожди с градом и шквалами: где заметно посвежеет
В Украину идут грозовые дожди с градом и шквалами: где заметно посвежеет