Финал Нацотбора на Евровидение 2019: онлайн-трансляция

Финал нацотбора на Евровидение 2019 состоится сегодня, 23 февраля, в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA:Перший

Финал Нацотбора на Евровидение 2019 состоится уже сегодня в стенах Дворца Культуры Киевского Политехнического Института.

Сегодня вся Украина узнает, кто же будет представлять нашу страну на песенном конкурсе Евровидение 2019, который пройдет в Израиле.

По результатам двух полуфиналов, в финальную часть Нацотбора вышли шесть исполнителей:

MARUV Freedom Jazz KAZKA YUKO ANNA MARIA Brunettes Shoot Blondes

Что любопытно, именно в такой последовательности букмекеры видят исход будущего финала. Давайте освежим в памяти ключевые моменты выступлений всех конкурсантов.

Певица MARUV, в первую очередь, запомнилась своим эпатажным и очень зажигательным номером, который, в основном, покорил мужскую часть аудитории. Джамала даже отметила, что такое выступление могут не пройти возрастное ограничение 18+.

Freedom Jazz буквально взорвал второй полуфинал Нацотбора, своей веселой композицией. Как следствие, первое место от жюри и зрителей. Главной изюминкой выступления коллектива Елены Коляденко стала беременная солистка, которая лихо отплясывала на сцене.

Один из фаворитов Нацотбора, группа KAZKA, максимально удивила своим вокалом, который многие буквально разнесли в пух и прах.

Группа YUKO представила смесь фольклора и электроники – фольктронику. Получилось очень необычно и интересно. Кроме того, этот дуэт входит в лейбл Ивана Дорна – MASTERSKAYA.

Дуэт ANNA MARIA представил песню My Road, заняв во втором полуфинале второе место, получив примерно равные оценки от жюри и зрителей.

Парни из Brunettes Shoot Blondes помимо очень неплохой композиции, представили свой невероятный рояль, внутри которого были интегрированы другие музыкальные элементы.

Начало шоу в 19:00 в прямом эфире телеканалов СТБ и UA:Перший