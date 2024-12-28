Фінал "МастерШеф": де та коли дивитися останній випуск 14 сезону та які сюрпризи на нас чекають

14 сезон кулінарного шоу "МастерШеф" добігає кінця. Вже скоро ми зможемо подивитися фінальний випуск та дізнатися, хто ж переміг.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, де дивитися фінал "МастерШеф" та які сюрпризи чекають на глядачів.

Коли вийде фінал "МастерШеф"

В останньому випуску чотири аматорки зійдуться у двобої одна проти одної, аби наблизитися до перемоги. І ми дізнаємося, хто допуститься фатальних помилок, які коштуватимуть кубку найкращого кулінара, а хто обере гідну концепцію останнього меню на проекті.

Коли фінал "МастерШеф" (фото: СТБ)

Дивитися фінал "МастерШеф" можна буде вже 28 грудня, о 19:00 на СТБ.

"Найсильніші кулінари-аматори сезону на фінішній прямій! Вже цього випуску стане відоме ім'я переможця! Перед тим на фіналістів чекають останні випробування. Учасники об'єднаються в пари, але стануть не командою, а справжніми суперниками. Лише один кулінар з пари потрапить у грандіозний суперфінал", - йдеться в анонсі від команди "МастерШеф".

На суперфіналісток чекатиме вирішальне випробування. Глядачі побачать, як подруги Аннет, Крістіна та Настя будуть обирати собі конкурентку, та невже Наталка Нікішина поступиться суперниці у двобої за право вибору класичної страви.

До того ж на шоу може статися те, про що мало хто здогадується. Йдеться про пропозицію руки та серця просто на знімальному майданчику.

Що відомо про "МастерШеф"

Проект виходить на СТБ з 2011 року. Кожного сезону за перемогу можуть змагатися як аматори, так і професіонали.

Судді 14 сезону: