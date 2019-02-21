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Фильм "Наркокурьер": смотреть онлайн трейлер

STYLERФильмы и сериалы    21.02.2019 - 07:30

Накрокурьер - трейлер фильма (Youtube/Warner Bros. Pictures Ukraine)

Премьера криминальной драмы "Наркокурьер" в Украине намечена на 21 февраля. Престарелого водителя мексиканского наркокартеля сыграл Клинт Иствуд, он же выступил и режиссером фильма. 

Сюжет фильма

Эрл Стоун переживает не лучшие годы. Преклонный возраст, бизнес на грани разорения, разлад в отношениях с женой и детьми угнетают ветерана Второй мировой войны.

Однажды Эрлу предлагают непыльную подработку шофером, он быстро соглашается но вскоре понимает, что не просто водит машину, а перевозит наркотики мексиканского картеля.

Клинт Иствуд в фильме "Наркокурьер"Фото: Клинт Иствуд в фильме "Наркокурьер" (Youtube/Warner Bros. Pictures Ukraine)

Эрл Стоун ввязался в опасный бизнес и ему предстоит избавиться от подозрений оперативника отдела по борьбе с наркотиками.

Продюсером, режиссером и исполнителем главной роли в драме стал 4-х кратный обладателеь премии Оскар Клинт Иствуд. В фильме "Наркокурьер" также снимались: Брэдли Купер, Майкл Пенья, Таисса Фармига, Дайан Уист. Одну из ролей исполнила дочь Клинта Иствуда Элисон.

Кадр из фильма "Наркокурьер"Кадр из фильма "Наркокурьер" (Youtube/Warner Bros. Pictures Ukraine)

В основе сюжета была использована статья, опубликованая 5 лет назад в New York Times о престарелом садоводе, который был арестован по факту перевозки кокаина на 3 млн долларов.

Кстати, в феврале вышла в прокат украинская комедия "Продюсер" с участием звезд шоу-бизнеса.

Также смотрите онлайн трейлер премьерного фильма "Громкая связь" -  адаптации комедии "Идеальные незнакомцы".

Видео: РБК-Украина

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