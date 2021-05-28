Филиал ада: журналистка показала, в каких условиях туристы вынуждены сдавать ПЦР-тесты в аэропорту

Она рассказала, что места для сдачи теста не организованы, там находится очень много людей, которые никакой дистанции не соблюдают. Детей оставить в аэропорту негде, присесть негде, ручек для заполнения специальных форм тоже нет. Но самое жуткое – именно в этих очередях и толпе есть очень высокий риск заразиться коронавирусом.

"На страшных нервах, так как организация сдачи тестов через одно место, ручек нет, заполняй анкеты чем хочешь, куча народу, как в муравейнике, бегает, разбирается, что и к чему. Постоянно дергают единственную на этот муравейник тетеньку за информационной стойкой. Эта же тетенька расписывается на анкете для подтверждения оплаты", - рассказала Марьяна Пьецух.

При оформлении оплаты за тест также возникают проблемы. Как объяснила журналистка, на анкетах лаборатории есть код, который нужно отсканировать и банк сразу должен его распознать. Однако на деле оказалось не все так просто и людям приходится вручную вводить кучу цифр и все это в условиях "на коленке".

"Далее снова нужно идти на стойку, пропихалась среди народа, спрашиваю о ручках, а то получается, что я зря заплатила, так как анкету не могу заполнить. Меня наконец-то пожалели и сказали, чтобы я шла в очередь, где люди стоят на тесты. Пока стою в этой очереди, начала заполнять анкету карандашом, придерживая бумагу на стене", - добавила журналистка.

Журналистка описала процесс сдачи ПЦР-теста в Борисполе

Ее дважды выгнали из очереди, пока она пыталась разобраться с анкетами, банком, оплатой счета за анализ. Очередь движется медленно, так как берут на анализ всего по три человека. А перед этим одновременно прилетело несколько самолетов. По факту получается, что пассажирам нужно отстоять очередь на таможенном контроле, потом на регистрацию тестирования, потом на сам тест.

"Особенный бред, когда уже сдал тест, люди с чемоданами пропихиваются сквозь очереди назад. Так как другого выхода там нет. И если где-то и подцепить ковид в путешествии, то шансов в этом муравейнике и дурдоме – больше всего. Какой смысл в этих тестах, если ты заразишься и сразу его сделаешь, то вирус не покажет", - отметила Марьяна Пьецух.

Она посоветовала по возможности не сдавать тесты в Борисполе или использовать другую точку, сразу по дороге за багажом. Но там стоимость выше – 1500 гривен.