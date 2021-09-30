Филатов вступил в полемику с Кабмином из-за тарифов на коммуналку: что известно

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий Филатова под постом Немчинова в Facebook .

"Иногда лучше жевать, чем говорить. Пока идут переговоры между АГУ, Конгрессом региональных властей, Кабмином и "Нафтогазом", то лучше бы Вы помолчали", - посоветовал мэр Днепра министру.

При этом бывший министр Украины по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко поддержал позицию Бориса Филатова.

"Такой бред написал министр Кабмина… Молодец Борис Филатов. Я не во всем его поклонник. Но это город-миллионник, город Днепр, он мощная фигура в мэрской среде… В этой ситуации я безоговорочно доверяю больше городскому голове (Борису Филатову, - ред.)", - сказал в эфире телеканала "Украина 24" экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко.