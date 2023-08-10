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Філатов привітав нового ректора Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Фото: Олександр Моргунов - полковник поліції (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

У Дніпрі представили нового ректора Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Цю посаду обійняв Олександр Моргунов - полковник поліції, заслужений тренер України, доктор юридичних наук, професор.

Новопризначеного ректора вишу прибула привітати державний секретар МВС України Інна Ящук, керівники області та міста.

Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що після повномасштабного вторгнення Росії ректори вишів у тяжкий час працюють разом з містом, і ця взаємодія є дуже важливою. 

Як відомо, курсанти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ - це майбутній стратегічний та оперативний резерв сил безпеки та оборони держави. "Це вкрай складна та потрібна робота в наш час", - наголосила Інна Ящук.

Виш також входить до рейтингу найкращих закладів Європи та України.

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ДніпроБорис Філатов