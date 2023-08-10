Філатов привітав нового ректора Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

У Дніпрі представили нового ректора Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Цю посаду обійняв Олександр Моргунов - полковник поліції, заслужений тренер України, доктор юридичних наук, професор.

Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що після повномасштабного вторгнення Росії ректори вишів у тяжкий час працюють разом з містом, і ця взаємодія є дуже важливою.

Як відомо, курсанти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ - це майбутній стратегічний та оперативний резерв сил безпеки та оборони держави. "Це вкрай складна та потрібна робота в наш час", - наголосила Інна Ящук.

Виш також входить до рейтингу найкращих закладів Європи та України.