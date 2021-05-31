Филатов передал музею Днепра уникальный генплан города 1940-го года, который ранее считали утерянным

Мэр Днепра Борис Филатов передал Музею истории Днепра документ, который поможет в исследованиях истории города. Речь идет об уникальном генплане города 1940-го года, который ранее считали утерянным.

Об этом говорится на странице Филатова в Facebook.

По его словам, найденное описание генерального проекта реконструкции Днепра 1940-го года станет новым этапом исследования настоящей истории города, ведь десятилетиями этот документ считали утраченным и имели о нем лишь приблизительные представления.

Историки отмечают: это важный источник, который позволит глубже понять характер развития города - не только исследователям, но и днепрянам.

К городскому голове уникальный документ попал от частного дарителя.

"Я был бы не я, если бы оставил его в частной библиотеке. Но я прекрасно понимаю весомость этого исторического документа. Поэтому был просто обязан передать его в наш музей истории Днепра", - сказал Борис Филатов.

Передал Музею истории Днепра генеральный проект реконструкции нашего города в 1940-м году. Это – уникальный документ... Posted by Борис Филатов on Monday, May 31, 2021

Как до, так и после Второй мировой, документация по планированию или застройке Днепропетровска (ныне Днепра, - ред.) была засекречена. Сведения об этом содержали лишь урезанную статистику и расчеты без чертежей.

В истории градостроительства генеральный проект реконструкции Днепропетровска в 1940 году считали не реализованным из-за войны. На самом же деле он был действующим документом вплоть до принятия нового генплана - в 1956-м.

Историк Валентин Старостин отмечает, что уникальный документ содержит редкие сведения о состоянии города в конце 30-х годов прошлого века.

В послевоенный период центральную часть города восстанавливали именно в соответствии с генпланом 1940-го. В частности, там было предусмотрено проведение транзитной магистрали с центрального моста не через центральную площадь, а прилегающими улицами.

По схемам документа делали планировку Привокзальной площади и прокладывали улицу Курчатова.

В то же время этим генпланом впервые предложено создание Южной промзоны и прилегающих жилых районов в верхней части Рабочей и проспекта Александра Поля. А еще - продлено с 1944 года строительство современного Южмаша и других предприятий и жилых кварталов в разных частях Днепропетровска.

В целом документ предусматривал немалое территориальное расширение города и количества его жителей.

Увидеть уникальный генплан днепряне и гости города смогут уже в ближайшее время. Кроме выставления оригинала в экспозиции, его планируют оцифровать для интерактивных стендов, говорит директор Музея истории Днепра Олег Репан.

Передавать в музей вещи, которые рассказывают историю развития города, его трудовых династий или промышленных отраслей могут все днепряне.

"Это - действительно народный музей, и изначально мы планировали его так, чтобы он не был обычным. Поэтому здесь с радостью примут в дар любые артефакты, подчеркивающие региональную идентичность Днепра. Давайте беречь историю нашего славного города вместе и давайте вместе писать ее дальше", - добавил Борис Филатов.