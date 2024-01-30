UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фіксована сума чи частка від заробітку? Юрист пояснив, який варіант аліментів краще вибирати

Які аліменти на дитину краще вибирати (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Після розлучення, якщо дитина залишається проживати із мамою, батько повинен виплачувати аліменти на утримання доньки чи сина. Закон передбачає два варіанти виплат - щомісячну фіксовану суму грошей або ж частку від заробітку.

Про те, який варіант кращий, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Мар'яна Сащука в Instagram.

Які аліменти краще - тверда грошова сума чи частка від заробітку

"Аліменти у твердій грошовій сумі означають, що ви чітко визначаєтесь із якоюсь конкретною грошовою сумою та просите суд стягувати цю суму з платника аліментів. Плюсом цього способу є те, що у твердої грошової суми не встановлено верхньої межі. Чим більший офіційний дохід у платника аліментів - тим більший розмір аліментів ви можете просити", - пояснює юрист. 

При цьому він додає, що така перевага цього способу одночасно є й недоліком, оскільки визначення розміру твердої грошової суми напряму залежить від розміру офіційного доходу платника аліментів.

"А якщо платник не працевлаштований, то суд скоріше за все встановить мінімальний розмір аліментів, а не той розмір, який просите ви", - каже Сащук.

Натомість визначення розміру аліментів у частці заробітку - є набагато кращим варіантом, вважає адвокат.

"По-перше, у суді вам непотрібно буде обґрунтовувати розмір аліментів, оскільки він прямо встановлений законом - на одну дитину - 1/4, на двох - 1/3, на трьох і більше - 1/2 заробітку. По друге, такий спосіб стягнення аліментів є набагато швидшим. Адже заява про видачу наказу розглядається судом протягом 5 робочих днів", - додає юрист.

Також Сащук зазначає, що навіть, якщо платник аліментів офіційно не працює, тоді частка рахуватиметься не від його заробітку, а від середнього заробітку за місцем його проживання.

Читайте РБК-Україна в Google News
виплатидітивыплаты на ребенкасоветы юриста