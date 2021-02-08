UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В феврале Украину дважды накроет снежными циклонами и заморозит: названы даты

Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине этой зимой регулярно пугает своими резкими перепадами, но и радует любителей сугробов и пушистого снега. В понедельник, 8 февраля, часть страны сковало снегопадами и накрыло морозами и по прогнозу синоптиков, жителей страны ждет еще две волны такой погоды.

Украину накроет снегопадами и морозами в феврале еще дважды. Об этом рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида в эфире "24 канала".

Популярные новости
Часть украинцев никогда не заболеет COVID-19: врач назвал их особенности 07 февраля 2021
Пенсии в Украине будут назначать по-новому: что изменится 07 февраля 2021
Самый полезный напиток для здоровья и долголетия: он есть в каждом доме 07 февраля 2021
В сети появились фото VIP-камеры Лукьяновского СИЗО: как живут преступники 07 февраля 2021
Какие будут зарплаты в Украине и курс доллара до 2024 года: прогноз правительства 06 февраля 2021
Все сделал правильно: Макаревич сделал заявление о Путине 06 февраля 2021
В столовой Верховной Рады изменилось меню и цены: сколько теперь стоит пообедать 05 февраля 2021
Названы самые надежные кроссоверы с пробегом: украинцы покупают их чаще всего 07 февраля 2021
Было лучше или хуже? В Крыму ответили россиянину, что изменилось после 2014 года 06 февраля 2021
Изюм может сильно навредить: кому нельзя его есть категорически 06 февраля 2021

Главный синоптик страны отметил, что сейчас наблюдается обычная зима, от которой мы отвыкли из-за аномальной погоды. Снегопады обычно возникают в связи с перемещением на нашу территорию циклонических образований.

"Один из циклонов сейчас расположен над Украиной и вызывает не критический, но достаточно интенсивный снегопад в западных, северных и центральных областях Украины", - объяснил Кульбида.

Он добавил, что это не все сюрпризы, которые приготовила погода украинцам в феврале и нас ждет еще два таких циклона. Первый – 10 февраля, а второй накроет – 11-12 февраля.

"Да, снега прибавится еще столько, сколько есть сейчас. А морозы после 13 февраля усилятся по всей территории Украины и будут достигать от 15 до 20 градусов мороза, а в отдельные дни будет еще прохладнее", - рассказал глава Украинского гидрометцентра.

Украину в феврале еще дважды накроет снегопадами и сильными морозами

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики назвали дату потепления в Украине.

А также рассказывали о том, что после рекордных снегопадов Украину более чем на неделю охватят морозы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГидрометцентрПогода
Читайте также
Украину накроет серия циклонов: синоптики предупредили о резкой смене погоды
На Украину движутся ледяные дожди и метели
Прогноз погоды