В феврале Украину дважды накроет снежными циклонами и заморозит: названы даты

Главный синоптик страны отметил, что сейчас наблюдается обычная зима, от которой мы отвыкли из-за аномальной погоды. Снегопады обычно возникают в связи с перемещением на нашу территорию циклонических образований.

"Один из циклонов сейчас расположен над Украиной и вызывает не критический, но достаточно интенсивный снегопад в западных, северных и центральных областях Украины", - объяснил Кульбида.

Он добавил, что это не все сюрпризы, которые приготовила погода украинцам в феврале и нас ждет еще два таких циклона. Первый – 10 февраля, а второй накроет – 11-12 февраля.

"Да, снега прибавится еще столько, сколько есть сейчас. А морозы после 13 февраля усилятся по всей территории Украины и будут достигать от 15 до 20 градусов мороза, а в отдельные дни будет еще прохладнее", - рассказал глава Украинского гидрометцентра.

Украину в феврале еще дважды накроет снегопадами и сильными морозами