Фетуччині, пепероні та соус маринара: які страви в Італії насправді не їдять

Італійська содова

Більшість газованих напоїв не мають відношення до Італії. Перший солодкий газований напій з'явився в Сан-Франциско в 1925 році завдяки двом італійським іммігрантам Рінальдо та Езільдо Торре, які змішали солодкий сироп з газованою водою. Напій швидко набув популярності, але в Італії обирають вино та фірмові коктейлі, а не содову.

Часниковий хліб

Цей продукт однозначно входить до списку найсмачніших страв планети, але в Італії їм не захоплюються. Найближче до цієї страви – брускетта, тонкі скибочки з купою свіжих помідорів.

Креветки із часниковим соусом

Такої страви в Італії не існує і швидше за все рецепт просто переробили кілька разів - із традиційної італійської страви, до якої входять невеликі омари (лангустини), приготовані в оливковій олії та травах.

Оливкову олію замінили на вершкове масло, лангустини – на креветку, трави – на часник. Ось і вийшли креветки у соусі.

Соус маринара

Червоний соус, яким так люблять поливати пасту – не італійська. У ньому містяться помідори, як у багатьох томатних соусах, але в Італії соуси роблять зазвичай на основі оливкової олії та травах, а от помідорів там зовсім небагато. В результаті виходить легша страва з ніжнішим смаком.

Фото: Соус Марінара в Італії не роблять

Заправка для салатів

У багатьох меню можна зустріти італійський соус для салатів, який складається з олії, оцту, трав, спецій, цукру та багато іншого.

І до Італії він не має жодного відношення, тому що там салати заправляють рідко. Як заправку зазвичай використовують пару крапель оливкової олії.

Піца Пепероні

Замовити таку піцу не можна в жодному ресторані в Італії. Щось схоже в італійській кухні є, але це швидше виглядає як пиріг із болгарським перцем, а не салямі.

Існує легенда, що іммігранти з Італії привезли до США свої рецепти, в яких слово пепероні загубилося в перекладі й чомусь набуло значення "м'ясо" замість "овочі".

В Італії вам можуть подати піцу з тонко нарізаною прошутто чи нежирною тосканською ковбасою. У такій піці набагато менше сиру, соусу та зовсім тонка скоринка.

Фото: Піцу Пепероні придумали не в Італії

Курка з пармезаном

Одна з найпопулярніших страв, яку позиціонують як італійську. Але в Італії такого рецепту немає. З пармезаном там готують запечені баклажани.

Спагетті з фрикадельками

Рецепт, який всі із задоволенням вчилися готувати зовсім недавно, зовсім не італійський. Його вигадали у США. В Італії фрикадельки майже завжди подають окремо – як закуску. А у спагетті дуже рідко додають м'ясо.

Фото: В Італії не готують пасту із фрикадельками

Феттучіні Альфредо

Соус Альфредо готують із сиру пармезан і вершків і знайти цю пасту можна будь-де, крім самої Італії. У різних італійських пастах використовують сири, а ось вершки – дуже рідко.

Палички з моцарелли

Сир моцарелла справді родом із Південної Італії. І на цьому зв'язок закінчується. Смажити цей сир у вигляді паличок у фритюрі почали в інших країнах.

Фото: Сир Моцарелла вигадали смажити не в Італії