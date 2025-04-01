Фернандеша сватають в "Реал". Лідер МЮ визначився зі своїм майбутнім

Чутки про перехід в "Реал"

30-річний Фернандеш наразі є ключовим футболістом у складі МЮ. Гравець у останніх 7 матчах забив 7 голів та віддав три асисти. Тому, інтерес до Бруно проявляє мадридський "Реал", а в мережі навіть поширилися чутки, що вже влітку португалець може перейти до стану "вершкових".

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморім зробив категоричну заяву, що влітку лідер команди Фернандеш точно залишиться у складі "червоних дияволів".

"Ми хочемо знову виграти Премʼєр-лігу, ми хочемо, щоб з нами були найкращі гравці. Він ще молодий та граю у кожному сезоні по 55 матчів", - відповів Рубен на питання журналістів, чому він так впевнений в цьому.

Також Аморім заявив, що Фернандеш є ще одним вболівальником МЮ, тому він почуває себе добре у команді та продовжує грати у Манчестері, незважаючи на те, що ситуація для команди складається далеко не найкращим чином.

Фото: Бруно Фернандеш (manutd.com)

Невдалий сезон для МЮ

Зараз "Манчестер Юнайтед" перебуває лише на 13 сходинці у АПЛ та демонструє доволі посередні результати, однак з приходом Аморіма клуб дещо покращив своє становище. "Дияволи" перемогли декілька посередніх суперників та пробилися до наступної стадії Ліги Європи, пройшовши іспанський "Реал Сосьєдад".

Бруно Фернандеш є капітаном команди. У поточному сезоні португальський півзахисник зіграв у складі “манкуніанців” 43 поєдинків, відзначився 16 забитим голами та 15 гольовими передачами.