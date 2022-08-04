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Favbet Foundation организовал учебный процесс для детей и взрослых переселенцев из Украины в Хорватии

Фото: Favbet Foundation организовал учебный процесс для детей и взрослых переселенцев из Украины в Хорватии (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Favbet Foundation организовал учебный процесс для детей и взрослых переселенцев в Загребе (Хорватия), где проходят бесплатные курсы разных направлений

Об этом говорится в сообщении фонда.

Ежедневно - с понедельника по пятницу - у детей есть возможность учиться, изучать хорватский и английский языки. Есть уроки музыки, биологии, физики, занятия по музыкальной и арт-терапии. В Центре поддержки для переселенцев из Украины также можно получить помощь юриста.

"Я и мой ребенок здесь, в Центре, получаем знания, поддержку и просто хорошее настроение. Дочери тут интересно – у нее есть друзья, классные занятия, она любит учителей, которые тут преподают. Это очень важно. До этого ей было скучно. Да, у нее было несколько друзей из Хорватии, но хочется общаться свободно, на родном языке", - говорит Ксения из Одессы.

Кроме учебного процесса, Центр в Загребе помогает украинским семьям найти новых друзей, получить ценную информацию о проживании. Тут люди получают психологическую помощь. Также в Центре можно получить и гуманитарную помощь.

"Это чудесное место для общения и учебы. Я тут за три дня узнала много нового для жизни в Загребе, хотя в Хорватии живу уже почти 4 месяца", - делится впечатлениями Юля из Киева.

Также в Центре организована детская комнатка для самых маленьких. Таким образом, родители могут спокойно посещать занятия, пока их дети развлекаются в детской комнате. "Мы с удовольствием наблюдаем, как дети и взрослые тесно подружились между собой. Одна из наших целей - дать людям понять, что они не одни, а поддержка всегда будет", - рассказывают в Favbet Foundation.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Как раньше сообщали медиа, на данный момент 95% проектов фонда ориентированы на помощь стране и армии.

Favbet открыл Центр адаптации для переселенцев из Украины в Загребе еще в первые недели войны для предоставления психологической поддержки и гуманитарной помощи украинцам.

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Гуманитарная помощь