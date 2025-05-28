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Favbet Foundation Матюхи реалізує спортивні ініціативи для молоді та дітей ВПО

Середа 28 травня 2025 12:09
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Favbet Foundation Матюхи реалізує спортивні ініціативи для молоді та дітей ВПО Фото: Favbet Foundation Матюхи реалізує спортивні ініціативи для молоді та дітей ВПО (прес-служба фонду)
Автор: Юлія Бойко

Андрій Матюха та Favbet Foundation у межах благодійної програми Favbet Kids підтримують молодь через спортивні та освітні ініціативи.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

В умовах війни організація зосереджується на створенні стабільного середовища для розвитку дітей та підлітків, які потребують соціальної підтримки. Основна увага спрямована на регіональні ініціативи та залучення молоді до активностей. Зокрема програми Favbet Kids орієнтовані на дітей військових та ВПО.

У квітні 2025 року в Києві школа настільного тенісу PULSE, яка працює як соціальний проєкт Федерації настільного тенісу Маріуполя, провела серію заходів до World Table Tennis Day. Партнером виступив Favbet Foundation.

Favbet Foundation Матюхи реалізує спортивні ініціативи для молоді та дітей ВПО

Програма передбачала поєднання спортивних і творчих активностей:

  • діти грали у настільний теніс за столами нестандартної форми;

  • створювали власноруч м’ячики з вовни;

  • розфарбовували ракетки;

  • складали тематичні мозаїки;

  • отримували частування у рамках роботи польової кухні, організованої військовими Добровольчого батальйону ОУН.

Окремий інтерес у дітей викликали майстер-класи від чемпіона України Антона Молочка та Вадима Кубова - заслуженого майстра спорту України та засновника школи.

Заходи завершились відкритим аматорським турніром. Наступного дня школа приймала спортсменів з інтелектуальними порушеннями - у межах всеукраїнських змагань Спеціальної Олімпіади України. Участь взяли представники з 11 областей. Це дозволило реалізувати інклюзивний підхід: створити безпечний простір для всіх охочих, незалежно від фізичних або когнітивних особливостей.

3 травня 2025 року Favbet Foundation виступив партнером боксерського турніру, який відбувся у Києві на базі дитячо-юнацької спортивної школи №14. Паралельно на цій же локації проходив відкритий чемпіонат із дзюдо.

Фонд забезпечив нагородну продукцію для боксерського турніру. Подія об’єднала понад 200 учасників: 112 дзюдоїстів, 102 боксери з клубів "Гонг", "Козак", "Торос", "Ніка", "SpartaBox", "Боєць".

Favbet Foundation Матюхи реалізує спортивні ініціативи для молоді та дітей ВПО

Турніри проходили під гаслом: "Перемога - це ще не все, все - це постійне бажання перемагати".

Серед запрошених гостей були представники місцевої влади та спортивної інфраструктури: голова Деснянської РДА Ірина Алєксєєнко, депутат Київради Юрій Зубко, начальник управління молоді та спорту району Кирило Бойко, директорка КДЮСШ №14 Людмила Новохатько. Від фонду присутня була проєктна менеджерка Ольга Король.

Проведення зазначених турнірів є частиною ширшої програми Favbet Kids. У її межах реалізується ініціатива «Сильніші разом», що охоплює дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців.

Favbet Foundation підтримує проведення регулярних тренувань у секціях, які є безкоштовними для учасників. Йдеться про футбол, боротьбу, бокс, баскетбол, бойове самбо.

Метою ініціативи є залучення дітей до системного спортивного навчання, що допомагає у фізичному та психологічному розвитку, формує звичку до дисципліни, витривалості та взаємоповаги.

Ще одним напрямом роботи фонду у 2025 році стало навчання спортивної спільноти основам першої допомоги. Проєкт реалізується у партнерстві з організацією FAST.

Favbet Foundation Матюхи реалізує спортивні ініціативи для молоді та дітей ВПО

У програмі - восьмигодинні тренінги з базових навичок домедичної допомоги у критичних ситуаціях. Вони охоплюють:

  • олімпійських спортсменів;

  • тренерський склад;

  • представників спортивної інфраструктури.

На момент весни 2025 року навчання пройшли понад 200 осіб. За словами Андрія Матюхи, до кінця року планується залучити ще понад 1800 учасників.

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