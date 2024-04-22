UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фармкомпанія "Здоров’я" та мистецький хаб Zelo продовжують допомагати дітям Харкова

Фармкомпанія "Здоров’я" та мистецький хаб Zelo продовжують допомагати дітям Харкова (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фармацевтична компанія "Здоров’я" та артцентр Zelo продовжують фінансувати заняття дітям з Харкова.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Попри ситуацію з енергопостачанням у місті артцентр Zelo продовжує працювати. Деякі локації мають генератори, на інших - заняття підлаштовують до обставин.

Про всі зміни у розклад викладачі оперативно повідомляють батьків. Не завжди діти й дорослі мають можливість швидко дістатися до локації, але все одно намагаються потрапити на заняття, щоб отримати розраду й відволіктися.

Усі заняття сприяють покращенню ментального здоров’я та знаття психоемоційної напруги у дітей. У цьому допомагають ліплення, малювання, гра на музичних інструментах, співи, хореографія, піщана анімація, різьблення, рукоділля, декоративно-прикладне, ораторське, циркове мистецтво, фотографія, робототехніка, фінансова грамотність.

За ініціативи Олександра Доровського, голови наглядової ради, фармкомпанія "Здоров’я" майже рік є партнером мистецького хабу. Завдяки фінансуванню меценатів заняття для дітей проводять безплатно.

До повномасштабної війни фармкомпанія постійно допомагала багатодітним родинам і незахищеним верствам населення Харківщини. Зараз у фокусі уваги - проблеми ментального здоров’я і реабілітації дітей, а також дорослих.

"Наші діти показують нам власний приклад незламності та надихають працювати далі. Під обстрілами і тривогами вони прагнуть до знань і вивчають нове. Наша компанія так само працює у цих складних умовах. Й продовжуємо не лише виконувати свої зобов’язання перед країною і економікою, але й допомагаємо військовим підрозділам і цивільним українцям", - підкреслив Олександр Доровський.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківДіти