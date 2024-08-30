Фармкомпанія "Здоров’я" та артцентр Zelo готуються до нового сезону занять для дітей

За підтримки та фінансування фармкомпанії "Здоров’я" діти мають змогу безплатно відвідувати заняття з ліплення з глини. За цей час понад 600 маленьких харків’ян побували на уроках у справжніх митців. А ще — всі викладачі не лише досвідчені й вправні художники та скульптори, а й кваліфіковані фасилітатори, які знають як допомогти дітям через мистецтво позбутися тривожності й відновити свій ментальний стан.

Заняття не припинялися і влітку. Для багатьох дітей це було чи не єдиною можливістю поспілкуватися з однолітками та присвятити час мистецтву.

На початок нового навчального року колектив артцентру Zelo готує оновлення програми занять, у якому врахують усі побажання відвідувачів. Вони дякують своїм партнерам, які продовжують підтримувати дітей і вже висловили готовність працювати далі.

Олександр Доровський, засновник ТОВ "Корпорація "Здоров’я", відомий активною меценатською діяльністю, переконаний, що це обов’язок кожного дорослого — дбати про майбутні поколінні і їхнє благополуччя. За його ініціативи компанія стала постійним партнером артцентру. Окрім щотижневих занять долучалися й до проведення масових свят до Нового року, Дня захисту дітей.

"Наші захисники боронять землю, на якій будуть жити ці діти. А ми маємо подбати, щоб це нове покоління росло здоровим, розумним і з любов'ю до рідної країни. Тому як відповідальний український бізнес продовжуємо допомогати військовим і турбуємося про тих, хто цього найбільше потребує", - зазначив Олександр Доровський.