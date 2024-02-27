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Фармкомпанія "Здоров’я" спільно з артцентром Zelo продовжують дбати про ментальний стан дітей з прифронтових регіонів

Вівторок 27 лютого 2024 19:14
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Фармкомпанія "Здоров’я" спільно з артцентром Zelo продовжують дбати про ментальний стан дітей з прифронтових регіонів Фармкомпанія "Здоров’я" спільно з артцентром Zelo продовжують дбати про ментальний стан дітей з прифронтових регіонів (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

За ініціативи Олександра Доровського, голови наглядової ради, фармацевтична компанія "Здоров’я" вже багато років допомагає багатодітним родинам і незахищеним верствам населення. Від початку повномасштабного вторгнення компанія стала партнером мистецького хабу Zelo і фінансує арттерапію для дітлахів Харкова.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

За підтримки благодійників діти безоплатно відвідують різні заняття: малювання, гра на музичних інструментах, співи, хореографія, піщана анімація, різьблення, рукоділля, декоративно-прикладне, ораторське, циркове мистецтво, фотографія, робототехніка, фінансова грамотність.

Фармкомпанія "Здоров’я" дає дітям можливість зануритися у світ глини, провзаємодіяти з цим надзвичайним матеріалом і через мистецтво звільнитися від стресу. Лише минулого року понад 70 занять "Ліпки з глини" відвідали 460 учасників.

Викладачі артцентру мають великий досвід роботи з дітьми, які побували у стресових умовах, і тому підхід до кожного індивідуальний. Дітям потрібні не лише нові знання, а й нові емоції, що допоможуть витіснити пережиті події.

Фармкомпанія "Здоров’я" також долучилася до організації масштабних дитячих свят до Дня захисту дітей, Дня незалежності, Нового року. На різних локаціях фасилітатори одночасно займалися з понад 100 дітьми. Кожен міг потанцювати, помалювати, поліпити, пограти. Поряд з дітьми раділи і їхні батьки.

Фармкомпанія &quot;Здоров’я&quot; спільно з артцентром Zelo продовжують дбати про ментальний стан дітей з прифронтових регіонів

"Нам потрібно ментально здорове суспільство, яке відбудує здорову країну. Реабілітація дітей не менш важлива справа, ніж допомога армії. Для воїнів важливо щоб окрім підтримки армії, держава і бізнес подбали про їхні родини, дітей. Заради Перемоги ми будемо й надалі підтримувати суспільно важливі ініціативи та захисників", - говорить Олександр Доровський, голова наглядової ради фармкомпанії "Здоров’я".

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