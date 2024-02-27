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Фармкомпания "Здоровье" совместно с артцентром Zelo продолжают заботиться о ментальном состоянии детей из прифронтовых регионов

Вторник 27 февраля 2024 19:14
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Фармкомпания "Здоровье" совместно с артцентром Zelo продолжают заботиться о ментальном состоянии детей из прифронтовых регионов Фармкомпания "Здоровье" совместно с артцентром Zelo продолжают заботиться о ментальном состоянии детей из прифронтовых регионов (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

По инициативе Александра Доровского, главы наблюдательного совета, фармацевтическая компания "Здоровье" уже много лет помогает многодетным семьям и незащищенным слоям населения. С начала полномасштабного вторжения компания стала партнером художественного хаба Zelo и финансирует арттерапию для детей Харькова.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

При поддержке благотворителей дети бесплатно посещают различные занятия: рисование, игра на музыкальных инструментах, пение, хореография, песчаная анимация, резьба, рукоделие, декоративно-прикладное, ораторское, цирковое искусство, фотография, робототехника, финансовая грамотность.

Фармкомпания "Здоровье" дает детям возможность погрузиться в мир глины, провзаимодействовать с этим удивительным материалом и через искусство освободиться от стресса. Только в прошлом году более 70 занятий "Лепки из глины" посетили 460 участников.

Преподаватели артцентра имеют большой опыт работы с детьми, которые побывали в стрессовых условиях, поэтому подход к каждому индивидуален. Детям нужны не только новые знания, но и новые эмоции, которые помогут вытеснить пережитые события.

Фармкомпания "Здоровье" также присоединилась к организации масштабных детских праздников ко Дню защиты детей, Дню независимости, Новому году. На разных локациях фасилитаторы одновременно занимались с более чем 100 детьми. Каждый мог потанцевать, порисовать, полипить, поиграть. Наряду с детьми ликовали и их родители.

Фармкомпания &quot;Здоровье&quot; совместно с артцентром Zelo продолжают заботиться о ментальном состоянии детей из прифронтовых регионов

"Нам нужно ментально здоровое общество, которое отстроит здоровую страну. Реабилитация детей не менее важное дело, чем помощь армии. Для воинов важно, чтобы кроме поддержки армии, государство и бизнес позаботились об их семьях, детях. Ради Победы мы будем и дальше поддерживать общественно важные инициативы и защитников", - говорит Александр Доровской, председатель наблюдательного совета фармкомпании "Здоровье".

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