Фармкомпанія "Здоров’я" продовжує підтримувати розвиток спорту в Україні

Попри війну в країні спортивне життя має тривати, державі потрібні нові спортивні перемоги, а талантам - підтримка. Фармкомпанія "Здоров’я", яка багато років поспіль опікується харківськими спортсменами, і зараз допомагає їм тренуватися і виступати на престижних турнірах.

Одним із перших заходів в цьому році у спортивному календарі з вільної боротьби є чемпіонат з вільної боротьби пам'яті заслуженого тренера України, майстра спорту Леоніда Дуная. Цьогоріч він відбувся 2 лютого у Харкові.

Серед кадетів (U17) та юнаків (U15) розіграли 21 комплект медалей. Всього у змаганнях взяли участь близько 200 спортсменів з Харкова, Лозової та інших міст Харківської області. Окрім вшанування видатного тренера, турнір мав на меті відбір борців віком до 17 років до збірної області для участі у чемпіонаті України та перегляд підготовки борців віком до 15 років до відбору на чемпіонат України, що має відбутися у квітні.

Окрім медалей і грамот переможці отримали спортивну форму від компанії "Здоров‘я" (спортивні костюми і футболки) для участі в чемпіонаті України у своїх вікових категоріях.

Також було організовано поминальну зустріч на могилі Леоніда Дуная для його колег, знайомих і всіх дотичних до спорту. Також відбулася зустріч з ветеранами, яких вже багато років підтримує фармкомпанія "Здоров‘я".

Фармкомпанія "Здоров‘я" допомагає розвиватися і дорослим професійним борцям. На нещодавніх чемпіонатах двоє спортсменів, які є співробітниками компанії "Здоров’я", вибороли право представляти Україну на чемпіонаті Європи, який відбудеться на початку квітня у Братиславі (Словаччина). Так Каміль Керімов змагатиметься у ваговій категорії 57 кг, а Мухамед Алієв - 86 кг.

"Наша компанія славиться своїми традиціями. Так ми завжди дбаємо про наших ветеранів, які значну частину життя присвятили роботі на наших підприємствах. А також підтримуємо і заохочуємо до спорту молодь, бо це здоров’я нації і престиж країни. Ми пишаємося харківськими спортивними школами і клубами і прагнемо, щоб якомога скоріше настав мир і знову завирувало життя у нашому місті", - зазначив Олександр Доровський, засновник ТОВ "Корпорація «Здоров’я".