ua en ru
Чт, 20 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Фармкомпания "Здоровье" продолжает поддерживать развитие спорта в Украине

Четверг 20 марта 2025 17:45
UA EN RU
Фармкомпания "Здоровье" продолжает поддерживать развитие спорта в Украине Фото: фармкомпания "Здоровье" продолжает поддерживать развитие спорта в Украине (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

Несмотря на войну в стране спортивная жизнь должна продолжаться, государству нужны новые спортивные победы, а талантам - поддержка. Фармкомпания "Здоровье", которая много лет подряд занимается харьковскими спортсменами, и сейчас помогает им тренироваться и выступать на престижных турнирах.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу "Здоровья".

Одним из первых мероприятий в этом году в спортивном календаре по вольной борьбе является чемпионат по вольной борьбе памяти заслуженного тренера Украины, мастера спорта Леонида Дуная. В этом году он состоялся 2 февраля в Харькове.

Фармкомпания &quot;Здоровье&quot; продолжает поддерживать развитие спорта в Украине

Среди кадетов (U17) и юношей (U15) разыграли 21 комплект медалей. Всего в соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из Харькова, Лозовой и других городов Харьковской области. Кроме чествования выдающегося тренера, турнир имел целью отбор борцов в возрасте до 17 лет в сборную области для участия в чемпионате Украины и просмотр подготовки борцов в возрасте до 15 лет к отбору на чемпионат Украины, который должен состояться в апреле.

Кроме медалей и грамот победители получили спортивную форму от компании "Здоровье" (спортивные костюмы и футболки) для участия в чемпионате Украины в своих возрастных категориях.

Фармкомпания &quot;Здоровье&quot; продолжает поддерживать развитие спорта в Украине

Также была организована поминальная встреча на могиле Леонида Дуная для его коллег, знакомых и всех причастных к спорту. Также состоялась встреча с ветеранами, которых уже много лет поддерживает фармкомпания "Здоровье".

Фармкомпания &quot;Здоровье&quot; продолжает поддерживать развитие спорта в Украине

Фармкомпания "Здоровье" помогает развиваться и взрослым профессиональным борцам. На недавних чемпионатах двое спортсменов, которые являются сотрудниками компании "Здоровье", завоевали право представлять Украину на чемпионате Европы, который состоится в начале апреля в Братиславе (Словакия). Так Камиль Керимов будет соревноваться в весовой категории 57 кг, а Мухамед Алиев - 86 кг.

"Наша компания славится своими традициями. Так мы всегда заботимся о наших ветеранах, которые значительную часть жизни посвятили работе на наших предприятиях. А также поддерживаем и поощряем к спорту молодежь, потому что это здоровье нации и престиж страны. Мы гордимся харьковскими спортивными школами и клубами и хотим, чтобы как можно скорее наступил мир и снова забурлила жизнь в нашем городе", - отметил Александр Доровской, основатель ООО "Корпорация "Здоровье".

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Спортсмены Здоровье
NEWS
Пожары, взрывы, эвакуация. Что происходит в Энгельсе после самой массированной атаки дронов
Пожары, взрывы, эвакуация. Что происходит в Энгельсе после самой массированной атаки дронов