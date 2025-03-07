Фармкомпанія "Здоров’я" підтримала харківських баскетболістів

Фармкомпанія "Здоров’я" продовжує підтримувати розвиток спорту в Україні та є спонсором баскетбольного клубу "Харківські Соколи". Попри складну ситуацію в рідному місті, спортсмени упевнено виступають у Кубку України та регулярному чемпіонаті Вищої ліги України.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фармкомпанії "Здоров’я".

Баскетбольний клуб показав визначний результат - вперше команда увійшла в Фінал чотирьох Кубку України. В ¼ соколи перемогли команду з Суперліги - "Черкаські мавпи". Вони були єдиними представниками Вищої ліги, але це не завадило їм здолати сильнішого суперника.

Хоча харків’яни не мають змогу виступати на рідній арені перед усіма своїми шанувальниками, та все ж віддано борються і досягають нових висот. Вихід у Фінал чотирьох Кубку України є вагомим результатом для клубу.

Фінальний матч грали в складних умовах: через повітряну тривогу старт гри у Дніпрі кілька разів переносили, а потім взагалі довелося догравати в інший день. На жаль в цих умовах харків’яни поступилися команді "Рівне-ОШВСМ".

Також "Харківські Соколи" продовжують боротьбу за вершину таблиці у регулярному чемпіонаті Вищої ліги України. Зараз вони на другому місці, що гарантувало їм місце у Фіналі шести. Попереду ще кілька турів й спортсмени прагнуть здобути відразу місце у пів фіналі.

"Ми прагнемо показувати гарні результати й видовищну гру заради усіх наших вболівальників. Компанія "Здоров’я" завжди підтримує нашу команду, за що їм дуже вдячні", - зазначили представники клубу.

Форвард "Харківських Соколів" Вадим Заплотинський увійшов до п’ятірки кращих шостого туру Вищої ліги. Він подякував шанувальникам, які знаходять можливість приїхати й підтримати рідний клуб на виїзді.

"Звісно, коли повні трибуни своїх фанів, краще грати. Цього зараз дійсно не вистачає. Бо коли є свої глядачі, є підтримка від них, то потрібно грати так, щоб не осоромитися. На жаль, сьогодні, враховуючи ці складні часи, ми не маємо можливість проводити матчі вдома у Харкові", - додав баскетболіст.

Фармкомпанія "Здоров’я" відома у Харкові своєю підтримкою спортсменів, бо високі результати спортсменів - це найкраща пропаганда здорового способу життя серед молоді. Також вже багато років поспіль компанія є постійним спонсором чемпіонатів зі спортивної боротьби у Харкові, фінансово підтримує молодих спортсменів.

"Здоров’я українців - цінність і місія компанії. Це важливо для майбутнього країни. Тому навіть у цей час ми долучаємося до розвитку спорту, аби зберегти потенціал нашого міста, наші спортивні традиції. Щоб після перемоги усі спортсмени повернулися до Харкова й продовжували працювати на його благо", - наголосив Олександр Доровський, засновник ТОВ "Корпорація "Здоров’я".