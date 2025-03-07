Фармкомпания "Здоровье" поддержала харьковских баскетболистов

Фармкомпания "Здоровье" продолжает поддерживать развитие спорта в Украине и является спонсором баскетбольного клуба "Харьковские Соколы". Несмотря на сложную ситуацию в родном городе, спортсмены уверенно выступают в Кубке Украины и регулярном чемпионате Высшей лиги Украины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фармкомпании "Здоровье".

Баскетбольный клуб показал выдающийся результат - впервые команда вошла в Финал четырех Кубка Украины. В ¼ соколы победили команду из Суперлиги - "Черкасские обезьяны". Они были единственными представителями Высшей лиги, но это не помешало им одолеть более сильного соперника.

Хотя харьковчане не имеют возможность выступать на родной арене перед всеми своими поклонниками, но все же преданно борются и достигают новых высот. Выход в Финал четырех Кубка Украины является весомым результатом для клуба.

Финальный матч играли в сложных условиях: из-за воздушной тревоги старт игры в Днепре несколько раз переносили, а потом вообще пришлось доигрывать в другой день. К сожалению в этих условиях харьковчане уступили команде "Ривне-ОШВСМ".

Также "Харьковские Соколы" продолжают борьбу за вершину таблицы в регулярном чемпионате Высшей лиги Украины. Сейчас они на втором месте, что гарантировало им место в Финале шести. Впереди еще несколько туров и спортсмены стремятся получить сразу место в полуфинале.

"Мы стремимся показывать хорошие результаты и зрелищную игру ради всех наших болельщиков. Компания "Здоровье" всегда поддерживает нашу команду, за что им очень благодарны", - отметили представители клуба.

Форвард "Харьковских Соколов" Вадим Заплотинский вошел в пятерку лучших шестого тура Высшей лиги. Он поблагодарил поклонников, которые находят возможность приехать и поддержать родной клуб на выезде.

"Конечно, когда полные трибуны своих фанов, лучше играть. Этого сейчас действительно не хватает. Потому что когда есть свои зрители, есть поддержка от них, то нужно играть так, чтобы не опозориться. К сожалению, сегодня, учитывая эти сложные времена, мы не имеем возможность проводить матчи дома в Харькове", - добавил баскетболист.

Фармкомпания "Здоровье" известна в Харькове своей поддержкой спортсменов, потому что высокие результаты спортсменов - это лучшая пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. Также уже много лет подряд компания является постоянным спонсором чемпионатов по спортивной борьбе в Харькове, финансово поддерживает молодых спортсменов.

"Здоровье украинцев - ценность и миссия компании. Это важно для будущего страны. Поэтому даже в это время мы приобщаемся к развитию спорта, чтобы сохранить потенциал нашего города, наши спортивные традиции. Чтобы после победы все спортсмены вернулись в Харьков и продолжали работать на его благо", - отметил Александр Доровской, основатель ООО "Корпорация "Здоровье".