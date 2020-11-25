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Езжай во Львов! В Одессе мужчина набросился на украиноязычную женщину

Одесса, Среда 25 ноября 2020 11:12
Езжай во Львов! В Одессе мужчина набросился на украиноязычную женщину
В трамвае Одессы произошел конфликт между пассажирами (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В трамвае Одессы разгорелся скандал

В трамвае Одессы мужчина набросился на украиноязычную женщину. Инцидент произошел в трамвае №5. Один из пассажиров набросился на пожилую женщину и угрожал ей тюрьмой.

Видео скандала опубликовал в соцсети Facebook Евгений Натоптанный.

Все началось с того, что пенсионерка начала ссориться с другой из-за того, что та отказывалась говорить на украинском. На первую женщину набросился мужчина, находящийся в салоне без маски. Он представился полицейским и угрожал отправить старушку в тюрьму.

"Бабка, в тюрьму хочешь? Я тебе организую сейчас. Езжай во Львов или Тернополь и там свисти. Я тебе сейчас устрою кацапскую. Сиди и не лай. Вот выйдешь на Канатной...", — угрожал человек.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика, 18+

В Одессе мужчина набросился на пожилую женщину

Отметим, что за пенсионерку никто в транспорте не вступился, а агрессивный мужчина вышел на следующей остановке.

Как мы писали ранее, в городе Дубно Ровенской области разгорелся сепаратистский скандал. В автобусе ехали две пожилые женщины, которые шокировали своим разговором.

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