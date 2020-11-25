Езжай во Львов! В Одессе мужчина набросился на украиноязычную женщину

В трамвае Одессы разгорелся скандал
В трамвае Одессы мужчина набросился на украиноязычную женщину. Инцидент произошел в трамвае №5. Один из пассажиров набросился на пожилую женщину и угрожал ей тюрьмой.
Видео скандала опубликовал в соцсети Facebook Евгений Натоптанный.
Все началось с того, что пенсионерка начала ссориться с другой из-за того, что та отказывалась говорить на украинском. На первую женщину набросился мужчина, находящийся в салоне без маски. Он представился полицейским и угрожал отправить старушку в тюрьму.
"Бабка, в тюрьму хочешь? Я тебе организую сейчас. Езжай во Львов или Тернополь и там свисти. Я тебе сейчас устрою кацапскую. Сиди и не лай. Вот выйдешь на Канатной...", — угрожал человек.
Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика, 18+
В Одессе мужчина набросился на пожилую женщину
Отметим, что за пенсионерку никто в транспорте не вступился, а агрессивный мужчина вышел на следующей остановке.
Как мы писали ранее, в городе Дубно Ровенской области разгорелся сепаратистский скандал. В автобусе ехали две пожилые женщины, которые шокировали своим разговором.