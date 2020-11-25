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Їдь до Львова! В Одесі чоловік накинувся на україномовну жінку

Одеса, Середа 25 листопада 2020 11:12
Їдь до Львова! В Одесі чоловік накинувся на україномовну жінку
У трамваї Одеси стався конфлікт між пасажирами (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У трамваї Одеси розгорівся скандал

У трамваї Одеси чоловік накинувся на україномовну жінку. Інцидент стався в трамваї №5. Один з пасажирів накинувся на жінку і погрожував їй в'язницею.

Відео скандалу опублікував у соцмережі Facebook Євген Натоптанний.

Все почалося з того, що пенсіонерка почала сваритися з іншою через те, що та відмовлялася говорити українською. На першу жінку накинувся чоловік, що знаходився в салоні без маски. Він представився поліцейським і погрожував відправити стареньку у в'язницю.

"Бабка, у в'язницю хочеш? Я тобі зараз організую. Їдь у Львів чи Тернопіль і там свисти. Я тобі зараз дам кацапську. Сиди і не гавкай. Ось вийдеш на Канатній..." - погрожував чоловік.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика, 18+

В Одесі чоловік накинувся на жінку

Зазначимо, що за пенсіонерку ніхто в транспорті не заступився, а агресивний чоловік вийшов на наступній зупинці.

Як ми писали раніше, в місті Дубно Рівненської області розгорівся сепаратистський скандал. В автобусі їхали дві літні жінки, які шокували своєю розмовою.

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