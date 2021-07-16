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Ежегодный фестиваль "Джаз на Днепре" стартовал: кто выступит в парке Шевченко в эти выходные

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Днепр, Пятница 16 июля 2021 16:06
Ежегодный фестиваль "Джаз на Днепре" стартовал: кто выступит в парке Шевченко в эти выходные Фото: фестиваль "Джаз на Днепре" будет проходить три дня (jazz-dnepr.com)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 16 июля стартует фестиваль "Джаз на Днепре". Фестиваль будет проходить в парке Шевченко, всем желающим - вход свободный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт фестиваля.

Программа на 16 июля

  • 17:00 — фотовыставка архивных фото "Джаза на Днепре"
  • 19:30 — Sunny Side Stage. Сальса для взрослых от ФАЙНА SALSA.
  • 17:15 — выступление понтонного оркестра и открытие фестиваля.
  • 18.00 — Rising Stars Stage:
  • DANYLO VINARIKOV ensemble
  • JAKUB "Mizer" MIZERACKI & TOMASZ CHYLA
  • THOMAS GALLIANO quartet
  • Группа Павла Сидоренко вместе с Денисом Аду.
  • 22:30 - джейм-сейшн музыкантов Rising Stars на Night Vibe Stage.
  • 00:30 - начало ночной программы. Танцы до 5 утра с Ксенией Палфи и Дмитрием Гончаровым.

Фестиваль будет проходить 3 дня. Без новшеств не обойдется.

"В этом году мы решили уделить внимание не только традиционному джазу, но и поэкспериментировать с его звучанием. 16 и 17 июля, по завершении основной программы, мы приглашаем вас на Night Vibe Stage. С 22:30 до 5:00 утра следующего дня будем танцевать под джазовые мотивы", - сообщают организаторы.

Суббота, 17 июля

Вечер начнется с выступления Николь Рошель (Франция). Она представит свой новый проект "Modern Geaisha". Затем сыграет Vlad Fisun. По новой традиции, завершится ночь вместе с Евгением Гончаровым.

Воскресенье, 18 июля

В 19:00 - в память об Асторе Пьяццолле будет играть итальянец Марио Стефано Пьетродарки. Один из самых известных в мире банденеонистов выступит вместе с днепровским квинтетом "D’ART".

20:45 - последней на основной сцене выступит испанская звезда Конча Буйка. Она известна во всем мире как обладательница латинской премии "Грэмми" и по песням из фильма Педро Альмодовара "Кожа, в которой я живу".

Отметим, что с полной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

А подробный гид по "Джазу на Днепре от КУСТа" - здесь.

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