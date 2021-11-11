Эти ежедневные привычки день за днем разрушают ваш мозг: избавьтесь от них!

Слишком много спиртного

Как пишет Eatthis, один или два бокала вина (нечасто) помогут расслабиться. Но регулярное возлияние сильно разрушает клетки вашего мозга.

Так, в исследовании, проведенном еще в 2007 году, говорилось, что чем больше алкоголя на регулярной основе употребляет человек, тем меньше объем его мозга.

Чтобы оставаться в форме, употребляйте алкоголь, если хотите, но помните - все хорошо, что в меру.

Курение

Эта вредная привычка разрушает не только ваши легкие, но и ваш мозг. Всего одна сигарета в день способна разрушать наши когнитивные способности, а если выкуривать по пачке, то критическое мышление и память снижается почти на два процента.

Сотни токсинов, содержащихся в табаке, сужают и повреждают кровеносные сосуды, в том числе в головном мозге, лишая орган питательной крови и кислорода.

Много кофе

Снизьте количество выпиваемых за день чашек кофе. Одно из исследований показало, что у тех, кто выпивает более шести чашек кофе в день, повышается риск слабоумия и уменьшается объем мозга.

Но если вы любите кофе, это не значит, что вам нужно воздерживаться: умеренное потребление кофе связано со многими преимуществами для здоровья, включая более низкий риск сердечных заболеваний, некоторых видов рака, болезней Альцгеймера и Паркинсона.