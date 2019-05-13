Евровидение: все участники от Украины и их успехи (видео)

Евровидение 2019 пройдет без участия Украины, но мы решили вспомнить, кто представлял нашу страну на конкурсе
Евровидение 2019 стартовало в Израиле. Украина в этом году не принимает участие в песенном конкурсе - как известно, MARUV, победившая в Нацотборе, отказалась представлять нашу страну. Таким образом, наша страна во второй раз не будет представлена на действе с 2003 года.
Пока конкурсанты с 41 страны готовятся представлять свои номера на 64-м конкурсе, Styler решил напомнить вам о безумных успехах и досадных неудачах украинских артистов в истории Евровидения.
Александр Пономарев первым открыл для Украины Евровидение. Со своей песней "Hasta La Vista" артист занял на конкурсе лишь 14 место.
Александр Пономарев - Hasta la vista
В 2004 году Руслана первой привезла в Украину главную статуэтку Евровидения!
Руслана - Wild Dances
Эта группа, представлявшая Украину на юбилейном конкурсе в Киеве, с треском провалилась, заняв на Евровидении 2005 всего лишь 19 место...
Greenjolly - Razom Nas Bahato
На конкурсе Евровидение 2006 Украину представляла Тина Кароль с песней "Show Me Your Love".
Tina Karol - Show Me Your Love
В 2007 году Украине не хватило совсем немного для победы на Евровидении. Но шороху Верка Сердючка наделала не мало.
Verka Serduchka - Dancing Lasha Tumbai
На Евровидении 2008, проходившем в Сербии, Украину с песней "Shady Lady" представляла Ани Лорак. И вновь наша страна заняла второе место.
Ani Lorak - Shady Lady
В 2009 году честь представлять Украину на Евровидении выпала Светлане Лободе. На конкурсе в Москве певица заняла лишь 12 место.
Svetlana Loboda - Be My Valentine (Anti-Crisis Girl)
В 2010 году Украину представила певица Alyosha.
Alyosha - Sweet People
В 2011 году в немецкий Дюссельдорф поехала Мика Ньютон. С песней "Angel" молодая певица заняла на Евровидении четвертое место.
Mika Newton - Angel
На Евровидении 2012, которое проходило в Баку, Украину представляла Гайтана с песней "Be My Guest".
Gaitana - Be My Guest
В 2013 году зрелищный номер, представленный Златой Огневич на Евровидении в Мальме, принес Украине третье место.
Zlata Ognevich - Gravity
В 2014-м Украину на конкурсе представляла дочь известного украинского артиста Назария Яремчука Мария Яремчук.
Maria Yaremchuk - Tick-Tock
В 2015-м Украина отказалась от участия в Евровидении из-за войны на Донбассе. Но уже в следующем году Джамала триумфировала в Европе с откровенным и фантастическим исполнением своего хита "1944".
Jamala - 1944
В финале Евровидения 2017 O.Torvald выступили с сильным треком и номером. Но европейцам они пришлись не по душе...
O.Torvald - Time
MELOVIN с песней "Under The Ladder" в 2018 году занял лишь 17 место, но при этом получил множество позитивных отзывов за свой "горячий" номер.
MELOVIN - Under The Ladder
Напомним, что два полуфинала Евровидения 2019 пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая, а финал этого песенного события состоится 18 мая. Евровидение могут выиграть представители Нидерландов, России, Италии, Швеции или Азербайджана. Именно артистам из этих стран букмекеры пророчат победу в международном песенном конкурсе.