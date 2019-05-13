Евровидение: все участники от Украины и их успехи (видео)

Евровидение 2019 стартовало в Израиле. Украина в этом году не принимает участие в песенном конкурсе - как известно, MARUV, победившая в Нацотборе, отказалась представлять нашу страну. Таким образом, наша страна во второй раз не будет представлена на действе с 2003 года.

Пока конкурсанты с 41 страны готовятся представлять свои номера на 64-м конкурсе, Styler решил напомнить вам о безумных успехах и досадных неудачах украинских артистов в истории Евровидения.

Александр Пономарев (14 место)

Александр Пономарев первым открыл для Украины Евровидение. Со своей песней "Hasta La Vista" артист занял на конкурсе лишь 14 место.

Александр Пономарев - Hasta la vista

Руслана (1 место)

В 2004 году Руслана первой привезла в Украину главную статуэтку Евровидения!

Руслана - Wild Dances

Гринджолы (19 место)

Эта группа, представлявшая Украину на юбилейном конкурсе в Киеве, с треском провалилась, заняв на Евровидении 2005 всего лишь 19 место...

Greenjolly - Razom Nas Bahato

Тина Кароль (7 место)

На конкурсе Евровидение 2006 Украину представляла Тина Кароль с песней "Show Me Your Love".

Tina Karol - Show Me Your Love

Верка Сердючка (2 место)

В 2007 году Украине не хватило совсем немного для победы на Евровидении. Но шороху Верка Сердючка наделала не мало.

Verka Serduchka - Dancing Lasha Tumbai

Ани Лорак (2 место)

На Евровидении 2008, проходившем в Сербии, Украину с песней "Shady Lady" представляла Ани Лорак. И вновь наша страна заняла второе место.

Ani Lorak - Shady Lady

Светлана Лобода (12 место)

В 2009 году честь представлять Украину на Евровидении выпала Светлане Лободе. На конкурсе в Москве певица заняла лишь 12 место.

Svetlana Loboda - Be My Valentine (Anti-Crisis Girl)

Alyosha (10 место)

В 2010 году Украину представила певица Alyosha.

Alyosha - Sweet People

Мика Ньютон (4 место)

В 2011 году в немецкий Дюссельдорф поехала Мика Ньютон. С песней "Angel" молодая певица заняла на Евровидении четвертое место.

Mika Newton - Angel

Гайтана (15 место)

На Евровидении 2012, которое проходило в Баку, Украину представляла Гайтана с песней "Be My Guest".

Gaitana - Be My Guest

Злата Огневич (3 место)

В 2013 году зрелищный номер, представленный Златой Огневич на Евровидении в Мальме, принес Украине третье место.

Zlata Ognevich - Gravity

Мария Яремчук (6 место)

В 2014-м Украину на конкурсе представляла дочь известного украинского артиста Назария Яремчука Мария Яремчук.

Maria Yaremchuk - Tick-Tock

Джамала (1 место)

В 2015-м Украина отказалась от участия в Евровидении из-за войны на Донбассе. Но уже в следующем году Джамала триумфировала в Европе с откровенным и фантастическим исполнением своего хита "1944".

Jamala - 1944

O.Torvald (24 место)

В финале Евровидения 2017 O.Torvald выступили с сильным треком и номером. Но европейцам они пришлись не по душе...

O.Torvald - Time

MELOVIN (17 место)

MELOVIN с песней "Under The Ladder" в 2018 году занял лишь 17 место, но при этом получил множество позитивных отзывов за свой "горячий" номер.

MELOVIN - Under The Ladder

Напомним, что два полуфинала Евровидения 2019 пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая, а финал этого песенного события состоится 18 мая. Евровидение могут выиграть представители Нидерландов, России, Италии, Швеции или Азербайджана. Именно артистам из этих стран букмекеры пророчат победу в международном песенном конкурсе.