Евровидение 2021: Украина взлетела в рейтинге букмекеров после первого выхода на сцену

Коллектив Go_A будет представлять Украину на Евровидение 2021 с композицией Shum на украинском языке. В воскресенье украинские музыканты провели первую репетицию на сцене Rotterdam Ahoy.

Первый полуфинал международного песенного конкурса стартует уже 18 мая. Go_A исполнили свою песню на репетиции и показали зажигательный номер, который сразу же завоевал популярность среди зрителей. Видео в YouTube начало быстро получать просмотры и положительные отзывы.

Солистка коллектива Екатерина Павленко выступила в черном наряде – в кожаном топе и полупрозрачной юбке. Свой образ она подчеркнула ярко-зеленой пушистой шубой. Кроме музыкантов, на сцену вышли также два танцора – в черно-белых костюмах и прозрачных плащах.

Go_A - Shum - First Rehearsal - Ukraine - Eurovision 2021

Рейтинги после первой репетиции начали быстро меняться и на первое место букмекеров попала Барбара Прави, которая представляет Францию.

На второй месте – представитель Мальты, на третьем – Швейцария. Украина замыкает первую 10-ку.

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