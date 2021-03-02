Евровидение 2021: организаторы назвали главные условия проведения конкурса

Отмечается, что в 2021 году конкурс будет проводиться по плану "В". В сценарии этого плана количество людей в каждой делегации уменьшилось по сравнению с предыдущими годами. Численность журналистов, которые одновременно смогут посетить событие ограничено до 500 человек. Однако еще 1000 представителей СМИ будут освещать шоу в новом интернет-пресс-центре.

На данный момент вопрос о зрителях на репетициях и главных шоу, а также об общественных мероприятиях в Роттердаме, еще обсуждается.

"Дух и традиция Евровидение заключается в объединении Европы на одной сцене, и мы все еще твердо настроены добиться этого в Роттердаме в мае. Мы движемся вперед с нашими планами создать безопасный конкурс песни" Евровидение", где все артисты будут выступать вживую. Но здоровье и безопасность всех, кто принимает участие в конкурсе - является нашим главным приоритетом", - отметил исполнительный директор "Евровидение" Мартин Остердал.

Всем зарубежным исполнителям песенного конкурса рекомендуется побыть на карантине в течение 5 дней перед вылетом в Нидерланды. За 72 часа до полета они должны предоставить отрицательный тест на COVID-19.

Все делегации в Нидерландах вынуждены будут оставаться в своих гостиницах, за исключением тех моментов, когда они поедут в Ahoy Arena на репетиции, живые шоу и другие мероприятия, связанные с программой. Все, кто будет работать на сцене, включая персонал и прессу, будут регулярно тестировать в специальном помещении.

"Наша цель ясна: предотвратить передачу вируса во время события. В случае, когда у кого-нибудь обнаружат положительный результат теста на COVID-19, вступит в силу наш протокол изоляции. Если участник не сможет выступить в прямом эфире, будет использовано резервную запись", - объяснил исполнительный продюсер шоу Сиетсе Баккер.