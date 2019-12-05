Где и за сколько украинцы могут купить билеты на Евровидение 2020

Евровидение 2020 - первые билеты по акции (Коллаж РБК-Украина)

Организаторы Евровидения 2020 сообщили о первой продаже билетов

Организаторы Евровидение 2020, международного песенного конкурса, назвали стоимость билетов на полуфиналы и финал шоу. На официальном сайте Евровидения появилась информация о том, что 12 декабря стартует первая продажа на концерты. Всего будет три этапа продажи билетов – часть будет выставлена на продажу в январе и еще часть – в марте 2020 года. Во время второй и третей продажи все билеты будут дороже на 5 евро.

С 12 декабря для продажи появятся билеты не только на полуфиналы и финал шоу, но и на репетиции (Family Show) и генеральный прогон (Jary show).

Самые дешевые билеты – на репетицию полуфинала шоу. Их цена составит от 18,5 до 58,5 евро. На генеральный прогон полуфинала билеты будут стоить от 28,5 до 68,5 евро. А вот на само представление – от 68,5 до 158,5 евро.

Репетицию финала можно будет посмотреть за 48,5-98,5 евро, на генеральный прогон – от 58,5 до 108,5 евро. Билеты на концерт финала Евровидения обойдутся зрителям в 88,5 – 248,5 евро.

Приобрести билеты можно будет только на официальных сайтах-партнерах, которые указаны на сайте Евровидения. Первый и второй полуфиналы Евровидения 2020 пройдут 12 и 14 мая в Роттердаме, Нидерланды. Финал международного конкурса состоится 16 мая.