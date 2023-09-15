Євросоюз змінить правила в'їзду для українців: кому потрібен дозвіл та як отримати

Для українців зміняться правила вʼїзду до країн Європейського Союзу. З 2024 року для вʼїзду до ЄС потрібно буде отримати спеціальний дозвіл на подорожі (ETIAS).
Кому він потрібен та як його отримати - читайте нижче у матеріалі.
Дозвіл на подорож ETIAS - це абсолютно нова вимога щодо в’їзду, запроваджена Європейським Союзом. Він стосується безвізових мандрівників, які в’їжджають до будь-якої з 30 країн Євросоюзу.
Дозвіл знадобиться громадянам 60 безвізових країн, серед яких - Україна.
Туристам необхідно буде подати заявки на порталі Європейської системи інформації та авторизації для подорожей. Для цього необхідно мати паспорт, дійсний більш ніж 3 місяці, вказати адресу електронної пошти, заповнити онлайн-форму та сплатити збір у розмірі 7 євро.
Дозвіл на подорож ETIAS дає право перебувати в будь-якій із 30 європейських країн протягом 90 днів. Загалом дозвіл на подорож буде діяти протягом трьох років (або до закінчення терміну дії паспорта, який ви використали в заявці).
Для отримання дозволу на подорож ETIAS вам не потрібно буде йти в консульство, а ваші біометричні дані не збиратимуться. Подати заявку можна буде онлайн.
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