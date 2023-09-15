Євросоюз змінить правила в'їзду для українців: кому потрібен дозвіл та як отримати

Що означає цей дозвіл

Дозвіл на подорож ETIAS - це абсолютно нова вимога щодо в’їзду, запроваджена Європейським Союзом. Він стосується безвізових мандрівників, які в’їжджають до будь-якої з 30 країн Євросоюзу.

Кому потрібен дозвіл

Дозвіл знадобиться громадянам 60 безвізових країн, серед яких - Україна.

На фото - країни, яким потрібен дозвіл на подорож до ЄС (Скриншот)

Як отримати дозвіл

Туристам необхідно буде подати заявки на порталі Європейської системи інформації та авторизації для подорожей. Для цього необхідно мати паспорт, дійсний більш ніж 3 місяці, вказати адресу електронної пошти, заповнити онлайн-форму та сплатити збір у розмірі 7 євро.

Скільки діятиме дозвіл

Дозвіл на подорож ETIAS дає право перебувати в будь-якій із 30 європейських країн протягом 90 днів. Загалом дозвіл на подорож буде діяти протягом трьох років (або до закінчення терміну дії паспорта, який ви використали в заявці).

Для отримання дозволу на подорож ETIAS вам не потрібно буде йти в консульство, а ваші біометричні дані не збиратимуться. Подати заявку можна буде онлайн.